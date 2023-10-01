【俄烏戰爭】英防相暗示或派員赴烏 實地訓練士兵

英國新任國防大臣夏博思（Grant Shapps）近日受訪時首次表示，英國可能派遣軍方人員前往烏克蘭，協助訓練烏軍士兵。夏博思亦透露，早前突然訪問基輔時曾與總統準連斯基（Volodymyr Zelenskiy）商討如何防範黑海商船遇襲。

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夏博思上周六（9月30日）受訪時透露，上周五（9月29日）與英國軍方高層會議期間曾商討，派遣軍事顧問前往烏克蘭，協助訓練烏軍士兵。他認為現時是時候讓西方國家盟友，進一步把更多援助帶入烏克蘭。

9月接替華禮仕（Ben Wallace）成為防相的夏博思指出，希望更多英國軍工企業能夠進駐烏克蘭，不止訓練士兵，更可以在當地直接生產武器裝備。

另外，夏博思稱上周訪問基輔與澤連斯基會議時，雙方曾討論如何協助在黑海航行的商船避免遭受俄羅斯攻擊。他暗示英軍或協助幫助反擊，強調特別在國際水域，法國軍隊亦表明已開始在黑海區域執行偵察任務。

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澤連斯基上周六亦表示，希望把烏克蘭國防工業化身與歐洲軍事企業合作的重大軍事中心，增加烏軍武器供應，幫助反攻俄國佔領地區。

英國去年起為烏克蘭軍飛提供為期5周的軍事訓練課程，已有多達約2萬名烏軍士兵完成訓練。英國去年為烏克蘭提供23億英鎊軍事援助（約219.73億港元），首相辛偉誠（Rishi Sunak）承諾今年維持軍援力度。

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責任編輯：吳漢培