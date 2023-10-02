【理財你要知】騙案無處不在 理財專家李兆波：小心影響你的退休!

曾經有朋友說某某手持多間物業，甚麼也可以不做了，可以退休去享受人生了。表面上這是可以的，但實際當你仍有體力、能力時，找一些較為輕鬆的工作做，繼續賺取一些現金流，可以減少退休的風險，為甚麼我這樣說呢？

退休需求醫療為重

首先，你要看看你的資產是否足夠支付一些大型的醫療開支，而這不一定要依賴政府，因為政府的醫療負荷已很重，等候時間長，如果你沒有足夠的醫療保險，只要一個大病，退休的資產便大受影響。仍有工作時，可能有公司的醫療幫補一下，也有一些現金流，如果完全停下工作時，想東山再起賺取一些金錢便有困難。



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另外一個原因是，大家從媒體不定時看到各類的騙案，電話的、投資的，各適其適。有時候不一定是被騙，只是當事人不小心，相信了介紹那投資的人。他們看到一些近退休的、已退休的人的資產，於是介紹不同的投資方式，後來有可能是本金沒有了，退休生活大受打擊。如果是較年輕的，可以當作買一個教訓，但快退休的、已退休的，可以賺回的日子不多。



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學習守業有利投資

不少人花了很多時間於投資、賺錢，但我認為也要花一些時間去守業，這不是指做生意那種守業，而是指守住你的產業。不要隨便、盲目地信一些投資，特別是新的投資產品。要投資，要守投資規則，如不要把過多的資產投資於單一項目上，也不要盲目地相信一些人，同時也要留意投資回報，不合理的回報一定有問題，大多數的情況是拿不到的。

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過份相信一些人如投資顧問，遇上市場突變而有損失時，是投資者自己要負上責任，而不是投資顧問。投資顧問只是提供意見，賺取佣金，決定是在投資的人。有些人就是把大量的資產放在某一產品、某一人士上，當那產品或那人出現問題時，如回報大跌，或即使沒有被騙，那位顧問轉了工、轉了行，這時投資者也會有相當的麻煩。投資者應在了解過後，投資一個合理的比例，也可以是不投資，雖然不會賺盡，但風險可控，有損失時只是傷心，不會傷身。

認識有年輕有為的朋友，本來真的可以退休去了，但朋友想再上一層樓，再借了一筆錢投資一些項目，結果因為香港的示威、疫情，環境變了，回報沒了，但仍要付高息，退休計劃沒了，差不多要從新開始。



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勞碌了那麼多年，小心不同的騙徒，包括你自己，令你的退休生活化為烏有。





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撰文：李兆波 中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人，從事大學教育已逾24年的他，香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員，並擁有特許財務策劃師的資格。

以上內容節錄自《iMoney Focus》830期「李sir講室」，詳見【下一頁】

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責任編輯：陳詠妍