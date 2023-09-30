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【小米1810】小米第二季香港區收入按季增加逾15%　小米之家旺角創興廣場店重開

股市 16:51 2023/09/30

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【小米1810】小米第二季香港區收入按季增加逾15%　小米之家旺角創興廣場店重開

小米 （01810） 今年第二季於香港地區整體收入按季增加逾15%；其中智能手機部分升幅有9%，非智能手機部分增長31%。今年在港推出的Xiaomi 13系列較去年Xiaomi 12系列銷量增逾30%。其中，Xiaomi 13及Xiaomi 13 Pro為小米香港最高收益的智能手機機型之一。

非智能手機產品方面，三款價格逾2,000元的產品，包括Xiaomi智能抽濕機、Xiaomi掃拖機器人X10+、Xiaomi掃拖機器人S10+的銷情良好，並成為小米香港非智能手機類別中最高收入的類別。小米副總裁兼首席財務官林世偉指，未來會將小米電視引入香港市場，為香港用戶提供更全面的智能生活體驗。

小米之家旺角創興廣場店升級後於周六正式重新營業，林世偉表示，香港擁有豐富高端客戶群，因此集團向來重視香港市場需求，並不斷加強營運力度。旺角創興廣場店自開店以來，一直是中國內地以外全年總營業額最高的小米之家，高峰期單日營業額曾創逾200萬港元的成績。

目前，小米之家在香港設有3間直營店，7間小米之家專賣店。林世偉指，未來小米香港將繼續增強線上及線下銷售網絡部署，包括與不同的合作商聯手打造小米之家專賣店或店中店，方便香港用戶購買優質小米產品。

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編輯：袁諾曦

小米集團－W（01810） 港股
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