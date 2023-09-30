【反競爭】英偉達遭法國監管機構突擊搜查 涉從事違反競爭行為

據外國媒體報道，AI晶片巨頭英偉達（NVIDIA，NVDA）在法國的辦公室，本周遭法國反壟斷監管機構突擊搜查，原因是該公司涉嫌從事反競爭行為。

法國反壟斷監管機構披露了這次突擊搜查行動，但沒有透露正在調查哪些行為，也沒有透露針對的是哪家公司，只是說該公司屬於顯示卡行業。

監管機構表示，本周的行動是在對雲計算行業進行更廣泛的調查之後進行的，該機構表示擔心雲計算公司可能會利用她們獲得的計算能力來排斥較小的競爭對手。

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法國反壟斷監管機構表示，其調查部門「對一家涉嫌在顯示卡行業從事反競爭行為的公司的辦公室進行了突擊搜查」。該機構補充稱：「這種突擊搜查並不意味著該公司違反了法律，只有對案件進行全面調查才能確定這一點。」

今年6月，法國反壟斷監管機構發布了一份關於雲計算市場競爭的報告，但沒有特別提及英偉達。報告指出：「競爭管理機構將必須監督現有參與者，以確保她們不會阻礙小型或新參與者的發展。」

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記者：李兆明