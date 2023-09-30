【九毛九9922】九毛九上海購地建中央廚房 料未來3年產生資本開支3.2億

九毛九（09922）公布，於2023年9月28日中標並與上海市松江區規劃和自然資源局訂立出讓合同，收購位於中國上海市松江區一幅地皮的土地使用權，面積為2.44萬平方米，為期20年，總代價為2,200萬元人民幣。

集團擬於該土地興建中央廚房，用於食材的採購、儲存及加工，並有物流及派送等功能。中央廚房的建設預計將加強集團餐廳供應的食品安全及菜餚的一致性，減少集團對其餐廳營運及管理的依賴，並使集團能夠加強其供應及能力，以支持集團在華東地區的餐廳網絡擴張計劃，從而進一步提升其在中國的地位。

集團目前估計，未來3年將產生約3.2億元人民幣的資本支出，以建設中央廚房以及購買設備及設施。

【有片睇】 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁】

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，由於中央廚房將位於華東地區的戰略要地，集團認為這將使集團能夠更好地利用該地區的各種資源，包括但不限於正宗的原材料及食材，在食材加工方面技術嫻熟及經驗豐富的員工資源，唾手可得的研發資源，及完善且成熟的食材生產及支持系統，從而使集團能夠有效控制原材料、食材及相關供應品的采購成本。鑒於上述理由及裨益，公司董事認為土地收購事項符合公司及其股東的整體利益。。

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

同場加映：【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明