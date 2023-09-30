【小鵬9868】小鵬擬9896萬美元 購鵬行74.82%股權 致力研發通用人型智能機械人

小鵬汽車（09868）公布，透過旗下全資附屬公司小鵬汽車鵬行，斥資9,896萬美元（約7.7億港元），向XProbot Holdings Limited及其他少數售股股東收購鵬行74.82%股權。

於公告日期，小鵬汽車控股股東何小鵬持有XProbot Holdings Limited的100%股權，而XProbot Holdings Limited則持有鵬行56.83%股權，故是次交易構成了公司的關連交易。

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據介紹，鵬行自成立以來一直致力於具有人機交互功能的機器人研發。憑藉對尖端技術的高度專注，鵬行旨在 變革人类与机器人之间的互动与合作方式。

截至股份購買協議日期，鵬行已經组建了一支強大的工程師和研究人員團隊，並積累了246項知識產權，涵蓋了運動控制、機械臂控制、機器人自主導航、電機及減速器設計、機器人整機硬件設計、人機交互及語音控制。該交易完成後，小鵬汽車將擁有鵬行 全部的所有權及控制權，此舉將使小鵬汽車能夠致力於通用人型智能機器人的研發。

截至2022年12月底止，鵬行錄得稅前虧損2.8億元人民幣，較2021年擴大近1.8倍。鵬行擁有淨資產值約3.5億元人民幣。

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記者：李兆明