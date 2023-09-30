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【中國經濟】中國9月製造業PMI升至50.2 重返榮枯綫之上 勝市場預期

股樓投資 14:08 2023/09/30

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國家統計局發表數據，中國9月官方製造業PMI回升至50.2，較市場預期之50.1為佳，8月份PMI為49.7。9月份官方非製造業PMI 51.7，同樣勝預期，8月份時為51。

從企業規模看，大型企業PMI為51.6%，比上月上升0.8個百分點，繼續高於榮枯綫（50）之上；中型企業PMI為49.6%，與上月持平，低於榮枯綫；小型企業PMI為48%，比上月上升0.3個百分點，低於榮枯綫。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數（52.7）、新訂單指數（50.5）和供應商配送時間指數（50.8）高於榮枯綫，原材料庫存指數（48.5）、從業人員指數（48.1）低於榮枯綫。

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9月份非製造業PMI為51.7，比上月上升0.7個百分點，非制造業擴張力度有所增強。分行業看，建築業商務活動指數為56.2，比上月上升2.4個百分點；服務業商務活動指數為50.9，比上月上升0.4個百分點。

水上運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數位於55%以上較高景氣區間；鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等行業商務活動指數低於榮枯綫。

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記者：李兆明

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