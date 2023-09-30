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【港股追蹤】9月南向資金成交5243億 創今年新低 淨買入545億 大幅加倉金融股

股樓投資 13:41 2023/09/30

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截至周四（9月28日），9月南向資金累計成交約5,243.2億港元，創年內單月新低，較8月份亦減少約21%；累計淨買入544.63億元，流入規模為年內單月第三高，但較8月減少約28%。

按板塊分類，南向資金流入最多的是金融股，淨買入金額211億元，連續2個月大幅加倉；排名第二是醫療保健板塊，錄得89.2億元淨買入金額；排第三的是地產建築板塊，錄得61.6億元淨買入。

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個股方面，美團（03690）9月份錄得29.2億元淨流入，排名第一；其次則是工商銀行（01398）、小鵬汽車（09868）及信達生物（01801），分別錄得23.1億、18.7億及17.5億元淨流入。

中石油（00857）、中芯國際（00981）及理想汽車（02015）則是淨流出最多的股份，分別錄得10.6億、6.6億及5.4億元淨流出。

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

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記者：李兆明

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小鵬汽車－W（09868） 信達生物（01801） 中芯國際（00981） 工商銀行（01398） 股票 中國 港股

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