【港股追蹤】9月南向資金成交5243億 創今年新低 淨買入545億 大幅加倉金融股

截至周四（9月28日），9月南向資金累計成交約5,243.2億港元，創年內單月新低，較8月份亦減少約21%；累計淨買入544.63億元，流入規模為年內單月第三高，但較8月減少約28%。

按板塊分類，南向資金流入最多的是金融股，淨買入金額211億元，連續2個月大幅加倉；排名第二是醫療保健板塊，錄得89.2億元淨買入金額；排第三的是地產建築板塊，錄得61.6億元淨買入。

【有片睇】 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁】

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

個股方面，美團（03690）9月份錄得29.2億元淨流入，排名第一；其次則是工商銀行（01398）、小鵬汽車（09868）及信達生物（01801），分別錄得23.1億、18.7億及17.5億元淨流入。

中石油（00857）、中芯國際（00981）及理想汽車（02015）則是淨流出最多的股份，分別錄得10.6億、6.6億及5.4億元淨流出。

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

同場加映：【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明