【美股追蹤】政府停擺憂慮加深 道指倒跌158點 標指納指錄今年最差表現月份

美國8月核心個人消費開支（PCE）數據勝市場預期，美股早段曾錄得升幅，但其後市場關注聯邦政府停擺對經濟帶來的損害，指數由升轉跌。

道瓊斯指數下跌158點，或0.47%，收報33507點，主要受到旅遊保險類股份股價下跌的拖累。標普500指數下跌0.27%，收報4288點。納指微漲0.14%，報13219點。

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8月份核心PCE（不包括食品和能源價格）上漲了0.1%，按年增長3.9%。道瓊斯調查的經濟學家預計，PCE按月增長0.2%，按年增長3.9%，實際數據較預期為佳。

然而，投資者對政府停擺的擔憂在交易日後期壓制了市場。眾議院共和黨領導人未能通過短期支出法案，加劇了聯邦議員無法及時達成協議的擔憂。

美國財長耶倫（Janet Yellen）警告，倘政府周日真的停擺，美國經濟增長勢頭必受損，小型生意及兒童面對較大打擊，也會影響主要基建項目。

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Commonwealth Financial Network的投資組合經理Chris Fasciano表示：「市場還將面臨可能發生的政府停擺問題。它持續的時間以及對短期經濟數據、消費者信心和利率的影響將是投資者關注的重點問題之一。」

美股在9月及第三季錄得顯著下跌。標普500指數9月下跌了4.9%，本季度下跌了3.7%。納指9月份下跌了5.8%，本季度下跌了4.1%。這兩個指數均創下了今年最差的月份。道指本月下跌了3.5%，本季度下跌了2.6%。

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記者：李兆明