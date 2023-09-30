【大行點睇】施羅德：今年全球GDP預測增長2.5% 經濟軟著陸面臨3大挑戰

施羅德（Schroders）首席經濟師及策略師Keith Wade發表報告，指過去三個月，金融市場上有關經濟衰退的討論，已經被環球經濟將實現軟著陸的觀點所取代。儘管市場情緒樂觀，但環球經濟仍面對3大挑戰：環球經濟增長預期並無全面改善、通脹問題仍然存在及政策行動與經濟之間的滯後似乎更長。

報告提到，該行將2023年美國經濟增長預測由早前的1.5%上調至2.3%，但將中國經濟增長預測從6.5%下調至4.8%。這些調整在 很大程度上相互抵銷，因此對環球國內生產總值增長預測維持於2.5%。隨着金融政策持續對經濟活動產生影響，該行預計環球經濟成長率將在2024 年進一步放緩至2.1%。

1. 環球經濟增長預期並無全面改善

首先，環球經濟增長預期並無全面改善。儘管環球經濟增長預期有所增強，但實際上只有美國和日本出現改善。隨著疫情過後人們轉向服務業，以製造業為主的經濟體因而受挫。製造業採購經理人指數 (PMI) 大幅下降，其中德國及法國工業大幅放緩拖累了歐元區的表現，英國亦表現疲弱，因而加劇了市場憂慮。

中國內地房地產市場同時面臨挑戰，基於房地產業佔內地國內生產總值 (GDP) 約四分之一，房地產市場活動結構性疲軟，可能導致長期趨勢增長率下降至3%至4%，而非早前預測的4%至4.5%。

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2. 通脹問題仍然存在

其次，2024年環球經濟增長前景在很大程度上取決於通脹走勢。受食品及能源價格推動，主要經濟體的整體通脹率已大幅回落。若剔除這些因素，核心通脹率的跌幅並不明顯。

此外，服務業價格急速上漲，亦導致核心通脹率居高不下。與第一階段通縮不同的是，下一階段的就業成本將會更高。美國經濟成長率預計將在2024年達到1.1%，而由於企業試圖維持生產力增長，因此該行預期失業率將上升至4.8%。這與經濟增長和通脹之間的權衡（即菲利浦曲線）非線性觀點一致。

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3. 政策行動與經濟之間的滯後似乎更長

在後疫情時代，環球各國仍面臨貨幣政策是否有效的問題。由於利率變化與經濟活動之間的多重關係似乎已經破裂，因此對各國央行而言，貨幣政策周期將充滿挑戰。 受利率低基數效應、寬鬆的財政政策環境以及疫情影響等多項因素影響，本輪經濟周期與以往有所不同。

美國聯儲局及其他央行必須克服這些因素，並調整貨幣政策，而調整程度或會限制經濟及通脹增速。因此，目前政策行動與經濟活動之間似乎存在著較長的滯後性。然而，這並不代表貨幣政策不會發揮作用。各國央行需要更加關注抵押貸款市場中，固定利率交易和企業債務到期等因素，以評估其行動可能帶來的影響。

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記者：李兆明