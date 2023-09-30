【強積金】GUM：持續高息預期打壓環球股債市 年初⾄今強積金人均盈利跌至717元

截⾄2023年9⽉22⽇，「GUM強積⾦綜合指數」錄得0.5%回報；「GUM強積⾦股票基⾦指數」跌⾄-1.0％；「GUM強積⾦混合資產基⾦指數」錄得 2.1%升幅；「GUM強積⾦固定收益基⾦指數」升1.1%。年初⾄今，GUM強積⾦人均回報下跌至717元。

9 ⽉份，三⼤GUM強積⾦基⾦指數全線下跌，其中「GUM強積⾦股票基⾦指數」跌幅最⼤，主要受歐美地區的影響。標普500指數按⽉下跌約4%，⾄4310 點。這主要是因為8⽉美國CPI數據出現反彈，令市場憂慮通脹預期再次升溫。

此外，9 ⽉美國聯邦準備委員會（FOMC）的利率點陣圖預期今年仍將加息⼀次， 並將2024年和2025年的利率中位數預期分別由4.375%和3.375%上調⾄ 5.125%和 3.875%。市場預期高息環境將持續⼀段較長時間，從⽽影響股市表現。

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由於市場預期⾼息環境將會比原本維持更長時間，以及利率下降的幅度和速度比預期慢，股票及債券市場受到壓⼒，歐美股票市場可能⾯臨較⼤調整。第四季的展望主要取決於⼤中華區經濟數據、利率走勢、中美關 係等因素。

在中港市場，仍然存在內房地產債務問題和經濟數據疲弱的困擾。儘管8⽉份中國的進出⼝數據有所改善，但恒⽣指數仍然呈現弱勢，下跌⾄17500 點，市盈率跌⾄10.8倍。儘管中央政府已推出⼀系列刺激措施，但仍未能扭轉市場下滑趨勢。

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GUM 常務董事陳銳隆表示：「⾼風險投資者可考慮配置部份資產投資⽇本股票類別，長遠可考慮分段吸納中港股票；而在高息環境和外圍環境不明朗的情況下，低風險投資者可以考慮增加保守基⾦的配置， 因其繼續受惠於⾼利率，而其持續時間比預期更長。保守基⾦年初⾄今的回報已達2.4%，預計平均年度化回報可達3%至3.5%。」

GUM 策略及分析師雲天輝指：「不同股票類別的回報差異巨⼤，尤其今年中港股票指數與其他地區股票指數相差高達20%。於固定收益類別資產中， 保守基金和債券基金的年初⾄今回報差距亦高達接近4%。高息環境和預期會繼續對股票市場造成壓力，成員在進⾏資產配置之前需要將其納入考慮中。」

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記者：李兆明