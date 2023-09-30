  • 32°C
香港時間 : 2023930日 (週六) 11:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】中國製造業PMI升至50.2　重返擴張區間、連續4個月回升

股市 10:40 2023/09/30

分享：

分享：

【中國經濟】中國製造業PMI升至50.2　重返擴張區間、連續4個月回升

中國官方製造業PMI重返穿榮枯綫。據國家統計局公布，9月份製造業採購經理指數（PMI）為50.2，較8月的49.7上升0.5個百分點，連續4個月回升，也是4月份以來首次升至擴張區間，好於市場預期。而當月非製造業PMI為51.7， 綜合PMI為52， 按月均升0.7個百分點。

從企業規模來看，大型企業PMI為51.6，按月上升0.8個百分點；中型企業PMI為49.6，按月持平；小型企業PMI為48，按月上升0.3個百分點。

國家統計局指，產需兩端繼續改善。隨市場需求逐漸恢復，製造業生產活動持續加快，生產指數和新訂單指數分別為52.7%和50.5%，按月上升0.8和0.3個百分點。從業界來看，石油煤炭及其他燃料加工、汽車、電氣機械器材等產業生產指數及新訂單指數均高於53%，相關產業產需較快釋出。為滿足生產需要，企業加大採購力度，採購量指數為50.7%，連續兩個月維持擴張。

相關文章：

【中國經濟】IMF：數據反映中國經濟呈穩定跡象　惟中期經濟增長將放緩至約3.5%

【中國經濟】社保基金去年蝕逾千億人幣、投資收益率負5.07%　逆市追加股票投資1300億

編輯：袁諾曦

中國 PMI 國家統計局 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【儲局官員】威廉斯：聯儲局可能已經完成加息周期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款