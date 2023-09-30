▲ 【中國經濟】中國製造業PMI升至50.2 重返擴張區間、連續4個月回升

中國官方製造業PMI重返穿榮枯綫。據國家統計局公布，9月份製造業採購經理指數（PMI）為50.2，較8月的49.7上升0.5個百分點，連續4個月回升，也是4月份以來首次升至擴張區間，好於市場預期。而當月非製造業PMI為51.7， 綜合PMI為52， 按月均升0.7個百分點。

從企業規模來看，大型企業PMI為51.6，按月上升0.8個百分點；中型企業PMI為49.6，按月持平；小型企業PMI為48，按月上升0.3個百分點。

國家統計局指，產需兩端繼續改善。隨市場需求逐漸恢復，製造業生產活動持續加快，生產指數和新訂單指數分別為52.7%和50.5%，按月上升0.8和0.3個百分點。從業界來看，石油煤炭及其他燃料加工、汽車、電氣機械器材等產業生產指數及新訂單指數均高於53%，相關產業產需較快釋出。為滿足生產需要，企業加大採購力度，採購量指數為50.7%，連續兩個月維持擴張。

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編輯：袁諾曦