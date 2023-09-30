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【分析】美國政府一旦停擺　對美國股市影響有多大？

股市 11:00 2023/09/30

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美國政府新一屆財政預算案須於10月1日前通過，不過，美國共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）推動的短期撥款法案未能通過，雖然眾議院已取消周六休會安排，但華府陷入停擺仍岌岌可危。到底華府一旦停擺，對美國股市影響有多大？

事實上，美國預算大戰已成為每年上演的戲碼，然而，一旦政府停擺，仍會令股市動盪。高盛認為，政府關門對美國GDP的的傷害幾乎為零，對股市衝擊有限，有望迅速恢復漲勢，不至於造成股市重挫。

從歷史上來看，股市通常只會短暫下挫。根據路透社分析CFRA Research 的資料，自1974年預算程序改革後，美國政府發生過20次關門，停擺前一周標指平均跌幅0.4%，但期間更是平均上漲0.1%。

即使美國史上最長的停擺，即在2018年12月至2019年1月期間，共關門35天，標指在停擺前一周下跌7%，宣告關門當天再跌2.7%，但在關門期間卻出現強力反彈，漲幅逾11%。

LPL Financial首席投資官Marc Zabicki表示，若華府停擺，不清楚10月2日的資產市場是否會產生任何強烈反應，不過他認為消息已大致體現時的價格上。

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