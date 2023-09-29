▲ 【香港01母企】南海控股股東尋求委7名新董事「失算」 超出上限遭無限期押後

商人于品海旗下、本地網媒《香港01》母公司南海控股 （00680） 停牌多時，繼5月3名建銀委任的接管人宣布，已持有南海控股逾45%股份權益。今年8月，持有南海控股19.26%股權的呈請人，尋求委任7名新董事，並在今日（9月29日）舉行特別股東大會。南海控股公告指，在特別股東大會上，公司解釋南海控股董事人數上限為8名，若呈請人提述的7名董事建議獲執行將超出人數，繼而宣布股東特別大會無限期延期。

南海控股目前共有6名董事，包括執行董事于品海和劉榮。

南海控股表示，為確保建議委任7名董事的有效性，必須單獨決議是否增加公司細則第101條規定的董事人數上限，但由於呈請人並無提呈增加董事人數上限，即使委任決議案獲通過，公司也無法認可相關委任。

公司續指，有關股東已被邀請提交修訂要求，公司會在收到修訂要求後，再召開股東特別大會。

據南海控股8月通告，有關股東擬建議委任7名董事加入，包括兩名執董、5名非執董。獲動議加入的執董人選包括Ng Man Fung Walter、Choi， Clifford Wai Hong，Ng是明發集團 （00846） 執行董事，1999年至2015年間曾任南海控股企業融資總監。

相關文章：

【香港01母企】建銀接管股權增至50.85% 南海控股：不代表于品海控股權有變

【業績】星島上半年甩售巴士的報30%公司權益 半年虧損收窄、從美國政府收1900萬補助

編輯：麥德銘