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【美股焦點】UAW罷工行動升級　擴至芝加哥福特組裝廠

股市 22:53 2023/09/29

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【美股焦點】UAW罷工行動升級　擴至芝加哥的福特組裝廠

美國汽車工人聯合會（UAW）發起的大罷工擬升級，外電引述知情人士指，由於勞資協議未有共識，UAW將擴大底特律三大車廠的罷工，並在通用汽車（美：GM）、福特（美：F）和 Stellantis（美：STLA）的另一家裝配廠舉行罷工。不過，計劃仍存變數。

另外，據UAW主席宣布，工會將罷工擴大到芝加哥的福特組裝廠。據UAW主席指，與福特及通用汽車的談判未能取得有效進展，不過與Stellantis的談判已有顯著進展。

報道引述知情人士指，預計UAW將繼續現時已在進行的罷工，直到新合約獲得批准。

截至周五，底特律三大車廠合共約18,300名UAW成員罷工，佔工會成員約12%。而罷工者每週可從UAW的罷工基金中獲得500美元。

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編輯：袁諾曦

經濟 罷工 芝加哥 福特 美股
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