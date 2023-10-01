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【電商混戰】亞馬遜新挑戰　競爭對手以廉價作招徠

商業 18:00 2023/10/01

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快時尚購物平台SHEIN與Temu受到美國消費者追捧，電商巨頭亞馬遜（Amazon）正考慮如何應對。盡管亞馬遜多年來一直應付來自Walmart（沃爾瑪）和Target等競爭對手的挑戰，但SHEIN與Temu這兩家中資品牌，憑藉低價以實現快速增長。

據外電引述知情人士指，亞馬遜內部的高層一直在考慮如何應對SHEIN及Temu帶來的新競爭，並在探索應否該在自家的網站上提供低價產品。

以低價實現快速增長

亞馬遜前高階主管、加州大學柏克萊分校經濟學教授Steve Tadelis表示，SHEIN與Temu「並不追求兩天送達或更好的客戶服務」，但對通脹持續敏感的美國消費者，愈來愈願意嘗試SHEIN與Temu。根據分析估計，自2022年9月推出美國服務以來，美國客戶在Temu網站和應用程式App上的每月獨立訪問量（衡量購物者訪問該服務頻率的指標）增長了10倍多，截至3月，達到約7,050萬次。

自2021年8月以來，SHEIN的美國每月獨立訪客數量至今年3月幾乎翻了一番，達到約4,100萬人。研究機構Comscore估計，亞馬遜3月的月度獨立訪客數量從2022年9月的約2.175億減少至約2.11億。亞馬遜發言人表示，其網站和應用程式的客戶數量逐年增加。

SHEIN最近為美國客戶開設了一個市集，為獨立商家透過其網站銷售產品創建了一個渠道。據研究公司Marketplace Pulse稱，數千名亞馬遜賣家已加入該新平台，其中包括數十名美國賣家。

惟送貨時間或須一周

SHEIN與Temu的便宜貨吸引了顧客，雖然商品可能需要一周或更長時間才能送達，但它們可以更低價出售商品，主因是它們在美國倉庫中沒有大量庫存，只根據消費者需求直接從中國運來產品。

據Earnest Analytics稱，SHEIN已成為美國最大的快時尚銷售商。該公司定期更新庫存，並以始終走在時尚潮流的前沿而聞名。與亞馬遜不同，SHEIN與Temu無法取代雜貨店，但一些亞馬遜客戶表示，它們提供的商品與亞馬遜上的商品類似，但價格更低。

不過，亞馬遜花費數年建立的龐大物流網絡、Prime訂閱服務建立的交付優勢，SHEIN與Temu難在這些面與亞馬遜競爭。

責任編輯：蕭寶玲

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