【美國經濟】貝萊德CEO：地緣政治變化對通脹產生結構性影響　料美國10年期債息或升至5厘以上

隨著聯儲局堅持利率會「更高且維持更久」（Higher for longer），美國10年期國債息本周一度升至4.65厘，為超過16年來高位。貝萊德（美：BLK，Blackrock）首席執行官芬克（Larry Fink）預計，隨著地緣政治和供應鏈的變化，使通脹更加持久，美國10年期國債利率將會升穿5厘關。



芬克指，自己低估了地緣政治變化對通脹的結構性影響。指出這種內嵌的通脹，令美國10年期國債息率將至少升至5%或更高水平。

但他坦言，美國物價不會重演上世紀70年代，以兩位數增長的「惡性通貨膨脹」。但認為當地正處於一個不斷轉變的時期，無論是從通縮轉變成通脹，抑或地緣政治的轉變。供應鏈的碎片化才剛剛開始。

除芬克外，摩根大通（美：JP）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，在最壞的情況下，美國利率可能飆升至高達7厘。資深投資者Bill Ackman則認為30年期美國國債息率有可能達到5厘。



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編輯：葉志偉