【全球幸福感報告】休閒服品牌藉體驗　提升大眾身心幸福

不少人將身心幸福視為人生最重要的一環，惟幸福得來不易。體育休閒服品牌lululemon近日發表年度《全球幸福感報告》，揭示大眾追求身心幸福時陷入困局。

僅15%港受訪者 整體身心幸福

香港的幸福感指數較去年平穩升至75分（2022年為66分），惟今年報告顯示，雖然有超過66%受訪者表示最重視身心幸福，但每3個香港受訪者中，就有1個人認為自己的幸福感相比以往任何時期低，只有15%香港受訪者認為自己達至整體身心幸福。

調查結果反映了大眾在追求身心幸福時陷入了力不從心的困局——對於身心幸福的加倍重視並未能因而實際上改善身心幸福。全球幸福感指數雖停滯不前，維持在66分的水平，但此報告藉着研究幸福感狀況較好的地區，與大眾分享如何可提升身心幸福。

今年10月，lululemon將推出Find Your Wellbeing企劃，於亞太地區多個主要城市推出一連串與身體、心理和社交健康有關的體驗，邀請大眾展開身心幸福之旅。在10月12日，lululemon將一連四天於首爾舉辦活動，為企劃揭開序幕。

lululemon亞太區高級副總裁Gareth Pope表示︰「社會對身心幸福的期望愈來愈高的同時，繼而衍生更多焦慮和壓力，形成了惡性循環。這份研究報告有助我們更深入了解，作為品牌如何在亞太地區以至全球幫助大眾及社群達至身心幸福。」

疫後未復甦 連帶影響個人社會

疫後社會氣氛依然未見起色，特定群體對身心幸福狀況欠佳感受更強烈，為個人和社會層面帶來4大漣漪影響︰

缺乏時間和空間運動是港人身心幸福受阻的最主要因素。每3位受訪者中就有多於1位表示沒有時間審視自己的身心狀況。每5位受訪者中就有多於2人認同鄰近的公共運動場所關閉，令自己減少了運動的機會。

男性的幸福感明顯比女性低。有近一半男性受訪者認為自己的幸福感正處於最低點，高出女性受訪者的1.5倍。男性追求身心幸福時感到格外困難，主要因為男性面對更大社會刻板印象的壓力（52%）、更容易與社群產生隔閡（49%），以及不善表達情感（63%）。

Z世代明白敝開心扉對於改善心理健康的重要性，但許多人卻不主動尋求協助。雖然Z世代表面上善於表達情感，但實際上他們更傾向默默承受。超過三分之一的Z世代受訪者表示談及身心幸福的話題時會感到不自在，因而不會主動尋求協助。

香港僱員因身心幸福狀況欠佳而受到影響。本港僱員平均每年會因身心幸福狀況欠佳而缺勤8天，而全球平均缺勤日數為5天。每5位本港僱員受訪者就有接近3位表示工作為身心幸福帶來負面影響，並認為需要同時兼顧工作和家庭為他們帶來壓力。68%僱員認為僱主應對他們的身心幸福負上責任，但超過一半僱員認為僱主未有落實足夠措施照顧僱員的身心幸福。

如何改善身心 與他人一起運動

報告透過研究幸福感狀況較好的地區，為大眾提供改善身心幸福的3大方法︰

改善運動空間能帶來巨大益處。香港受訪者認為運動場所應能讓人感到安全、無拘無束及共融。過半受訪者認為成為運動社群的一員可令他們更有動力鍛練身體。

盡可能與其他人一起運動。過半受訪者認為成為社群的一員增加他們做運動的動力，幸福感較高的受訪者中有75%反映，現在較疫情前更常與他人一起運動。

更積極表達情感。幸福感較高的受訪者中有85%傾向積極表達自己於友誼、人際關係和家庭方面的需求。

責任編輯：蕭寶玲