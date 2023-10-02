【著數優惠】平安壹賬通銀行開業三周年 中小企客戶可享現金獎賞高達$15000

今年為虛擬銀行平安壹賬通銀行（香港）（「PAOB」）開業三周年紀念，回顧過去三年，全球經濟陷入疫情危機，諸多中小企面對前所未有的外部挑戰，加上中小企銀行服務持續供不應求，「借錢難、開戶難」的困局更使得中小企業的經營雪上加霜。PAOB 窺準市場上的缺口，專注為中小企開拓創新的銀行服務體驗，與貿易通電子貿易有限公司合作推出「壹易貸」的貸款服務，特選貿易客戶無須遞交任何文件3及抵押品，並享有「5 天放款保證」；更多夥伴合作將應用場景擴展至工程與建造業，以及零售相關行業，針對行業營運模式推出「企業短期貸款」﹑「融易貸」與「企業循環貸款」等不同貸款服務。

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平安壹賬通銀行行政總裁兼執行董事費軼明表示，2023 年上半年，PAOB 的貸款資產創三年來新高至超過 18 億港元，利息收入按年增加 36.4%達 7,511 萬港元；客戶存款金額為 21.2 億港元，貸存比率為86%的健康水平。截至 2023 年 6 月 30 日, PAOB 已審批的貸款中，其中 34%的中小企客戶是首次獲得銀行貸款、另有 9%的貸款來自營運不足三年的初創公司獲無抵押貸款。



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PAOB 為慶祝開業三周年推出特別優惠。由即日起至 2023 年 10 月 31 日，中小企客戶成功申請並提取指定貸款，可享現金獎賞高達15,000元；另外，個人客戶可享 3%6港幣活期存款年利率，存款額無上限。

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責任編輯：陳詠妍