諾貝爾獎下周頒發 和平獎再次從缺？

諾貝爾獎（Nobel Prize）下周一（10月2日）起公布今年獲獎者，周五（6日）公布的和平獎更為各界焦點，但有傳今年和平獎得主再次從缺，主因是俄烏戰爭、中美角力、非洲政變等全球衝突有增無減，有學者認為根本沒有頒發的理據。

挪威諾貝爾委員會秘書長Olav Njolstad坦言，

「很難想像結果會是這樣，但我不會說這是不可能的。」

瑞典國際事務教授Peter Wallensteen表示，

「從很多方面來看，我認為今年諾貝爾委員會不頒發和平獎是十分恰當的。這會是表明世界局勢非常嚴峻的好方法。」

外間認為，官方取消邀請俄羅斯、白俄羅斯及伊朗大使出席頒獎典禮，也多少反映相關態度。

和平獎史上只試過一次從決，發生於1972年的越戰期間。不過，隨後1973年的得主，卻被認為是史上最大爭議一年。

當年獎項由時任美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）及北越外交官黎德壽（Le Duc Tho）共享，兩人得獎原因是促成越戰停火，簽訂《巴黎和平協議》，但現實是越戰並沒有即時結束，直至1975年才全面停火。

結果，黎德壽以越戰未結束為由拒絕接受獎項；基辛格則由美國駐挪威大使代領。最終在全球一片爭議聲中，挪威諾貝爾委員會兩名委員宣布下台。

諾貝爾獎下周一起公布得獎者，依次為生物學及醫學、物理、化學、文學、和平、經濟學。

責任編輯：嚴智勇