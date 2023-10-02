【名人專訪】逆市交亮麗成績表 創飲食業先河 香港麥當勞行政總裁黎韋詩如何領公司逆風飛揚？

在香港經營飲食業，從來都是一門深奧的學問，存活率不高。各界均期待疫後復常，惟港人蜂湧到外地旅遊、北上消費熱潮持續，訪港旅客數字也未如預期，當中面對人手壓力的飲食業，更成重災區，近月店舖結業消息不斷。就算是連鎖餐飲集團，也選擇靜觀其變。作為本港最受歡迎的快餐店品牌、同時佔據本港最高市場分額的麥當勞，於逆市中交出一份亮麗的成績表，香港麥當勞行政總裁黎韋詩接受《iMoney》專訪時，對於公司的表現十分滿意：「我覺得今年是豐收的1年！」她透露，今年香港麥當勞的業績、店舖及APP的用戶數目，也同創歷史新高。



能夠創以上佳績，黎韋詩強調，香港麥當勞的成功絕不是僥倖，「因為我們比別人勤力、比別人更勇於創新。」早於三年前疫情時，企業紛紛收縮業務，黎韋詩卻反其道而行，加大公司投資，除加推數碼轉型，並積極推動改革。現時麥當勞APP的用戶已升至逾400萬，當中每月更有100萬是活躍用戶，粗略計算每兩個港人，就有一個有麥當勞APP。

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黎韋詩表示：「其實這3年，很印證到麥當勞在香港很努力在投資，特別是在創新求變方面。」疫情期間不同行業減少投資，及採取節省資源的營運方式。黎韋詩卻選擇反其道而行，在最危險的時間，大力推動公司改革，成功令麥當勞於疫情期間穩守業務之餘，更於復常後率先跑出。黎韋詩強調，麥當勞一向積極創新求變，她循以下4大方向的投資，推動公司改革：

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一、全力推動數碼轉型

多年前麥當勞已開展數碼轉型，早於2009年推出「24小時麥麥送」，並於2018年推出一站式麥當勞APP，結合麥當勞驚喜優惠、手機預先點餐及食物資訊等多項功能。本刊2021年底跟黎韋詩專訪時，麥當勞APP的用戶已達300萬人；及至今天，現時麥當勞用戶已再升至逾400萬人，以香港人口約700多萬人來粗略計算，每兩位港人就有一位有麥當勞APP，以一個單一飲食品牌而言，十分厲害。黎韋詩透露，當中每月更有100萬人是活躍用戶，對於這成績感到興奮，「現在的人去麥當勞吃東西，不是走進店舖看餐牌，而是先在手機看有甚麼。」

她的下一個目標，是期望麥當勞APP，可以成為顧客最喜歡使用的APP。現時用戶可以透過麥當勞APP作捐款用途，如早前推出愛心慈善活動「SHOW畀你睇」活動，只要成功捐款予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可參與抽獎，贏取「叱咤903主辦、麥當勞呈獻拉闊音樂會DJ / MC」門券，未來也會繼續以此方式推出慈善籌款活動。



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二、推出多款落單方式

黎韋詩說，以往客人到餐廳購買食物只有一個方式，就是親自到餐廳收銀處下單。但早年的疫情令顧客希望在購買食物的過程中，盡量減少接觸，這也促使了麥當勞推出無現金的付款方式，食物準備好，就會在手機中通知顧客到櫃檯取餐，過程方便。

為迎合客人追求快捷心態，近年麥當勞積極增加付款方式，現時已有6個點餐的渠道，她說：「我們有多款購買食物的方式，除了進來餐廳到點餐處直接購買，你又可以用手機點餐、用餐廳內的自動點餐機，另外也可以用『麥麥送』，以及透過三大送餐平台：Deliveroo、foodpanda及KeeTa點餐。」而付款方式更為便利，有近10個方式，「除現金外，為配合政府推動電子錢包，坊間的電子錢包幾乎全部都可以在麥當勞用得到，如Alipay、WeChat、八達通、PayMe、Apple Pay、Google Pay及BOC Pay等。」



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三、推出特色產品

麥當勞於香港遍布各區，屬大眾化餐飲品牌，生意有一定保證，但公司也不忘創新，不時推出特色產品留住客人。其中於2019年推出的麥炸雞，於炸製前，餐廳會預先將雞肉放到特別添置的高效保濕蒸箱預熱及保溫，利用恒溫科技緊緊鎖住肉汁；最後用油炸製，確保每件雞肉嫩滑多汁，製作出外脆內嫩，充滿肉汁的感覺，已成為麥當勞最受歡迎的美食。究竟蜜炸雞有多受歡迎？黎韋詩透露，去年共售出了2,700萬件麥炸雞，可見數字有多誇張！有見客人對麥炸雞系列的厚愛，麥當勞更將麥炸雞超值套餐成為全年常駐餐單內。

另一個讓黎韋詩自豪的產品，就是公司於2020年起推出的新餐肉系列。她表示，當初推出新餐肉產品的原因，是見到市場對健康的關注度提高，有見及此，就跟綠色企業Green Monday合作，推出香港品牌Omni Pork新式素食「新餐肉」產品，「那些人很喜歡素食，但他們又不是全食齋，可能是每星期有一天不想吃肉，要吃素的；這班人以前來麥當勞的話，可能沒有甚麼選擇，但我們自從推出了新餐肉之後，就大受他們歡迎。」



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自2020年麥當勞推出「新餐肉」系列，現時已售出達560萬個新餐肉產品，所節省的碳排放相等於種植了超過120萬棵樹。最教黎韋詩引以為傲的，是為社會推廣健康飲食的文化，「我們發現有七成購買新餐肉產品的顧客，是從來未試過嘗試植物性蛋白（Plant-Based Protein）食品，就是由於麥當勞推出這產品後，他們才決定嘗試。」她續稱，這證明麥當勞繼續推廣植物性蛋白的飲食習慣至大眾，甚至對提倡可持續發展而言，會有很大的成效。

四、具藝術的創新宣傳

快餐店食品跟藝術，在外界看起來，兩者或是風馬牛不相及，經常強調要「比別人多走一步」的黎韋詩，也勇於創新，早前將麥樂雞結合藝術，舉行藝術展覽。為慶祝麥當勞經典食品麥樂雞推出40周年，麥當勞舉行多個綫上綫下活動，包括與多界別創作總監Kevin Poon，以及5位國際知名當代藝術家VANDYTHEPINK、Jon Burgerman、UFO907、Gyuhan Lee及FrankNitty3000，攜手於西九文化區推出首個麥樂雞主題藝術展覽「Coach McNugget Art World」，為慈善創作共20件全新作品。這次合作，是由黎韋詩一手促成的，她也解釋這次合作的因由：「我是一個對潮流敏銳的人，譬如我們當年是第一個找MIRROR做代言的餐飲品牌；現在香港已成一個Art Center，旅客來香港旅行，最愛到西九文化區，包括和M+博物館參觀，我們亦希望可以做一個主題藝術展覽，因為我們真的想將藝術『落地』，想和香港人有一個文化的溝通。」

以上內容節錄自826期《iMoney Focus》封面故事，全文：請按此

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責任編輯：陳詠妍