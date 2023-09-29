【美團3690】美團雙節黃金周首日 餐飲堂食訂單按年增1.1倍

內地中秋、國慶「雙節合一」的「超級黃金周」今日展開，餐飲、住宿等旅遊相關行業火爆。外賣平台營運商美團（03690）及大眾點評數據顯示，截至今日中午，餐飲堂食訂單量較2022年「十一」首日增長110％，「味蕾遊」帶動延吉、台州、汕頭、柳州、宜賓等美食城市的假期住宿預訂量較2019年增長超過400％，部分景區「中秋賞燈」預約人數創新高。

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至於旅遊平台營運商攜程（09961）數據則顯示，今日各地遊客量暴增，訂單量為中秋、國慶8天假期之冠，機票、景區門票、酒店、民宿等訂單同比增長明顯，今日旅遊訂單同比去年「十一」首日增長2.8倍，相較今年「五一」首日增長20％。

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