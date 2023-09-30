有盈退休：騙徒與水魚的「貢獻」

今日標題，大家看到，會否「窒一窒」，然後問：「喂，不是吧？ 騙徒與水魚都有貢獻？」

對！今日小弟寫「學術性」怪論！

嗱，一單還一單， 騙徒布局呃人，理應踎監，罪有應得。而被騙的成年「水」，多死在貪婪，無知及白癡，也沒有甚麼值得同情餘地。

但他們一個騙、一個被騙，純從經濟學角度，又真真正正對社會有「貢獻」的。

【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

騙徒出小財 誕經濟鏈 ?

首先，你睇到虛擬貨幣事件的布局，出手奇勁，以鋪天蓋地廣告攻勢宣傳，訂下最黃金傳媒時間及版位；露天廣告，也是買下金中之金的最貴位；而請巨星做代言人， 也以幾十到幾百萬計。



正所謂，小財唔出大財唔入，但虛幣的「小財」，絕對以億計。



於是，這億億聲就產生頗大的經濟連鎖效應，包括養起不少廣告公司及相關工作人員，網上網下多個傳媒，明星代言人，傳銷經紀……這條經濟鏈，事實令不少人有合法的豐厚收入。



所以，若冇騙徒也冇水魚，變咗「水清則無魚」，龐大廣告費當然不會使出，而受益者也無從談起。從這角度看，行騙與被騙也有「貢獻」。



金融世界 小心再小心

其實，金融世界，從來就充斥合法與非法的「騙子」。非法的不說，「合法」的，多在各大金融機構，包括各大銀行、證券公司、保險集團「出現」……全部只有一個精準目標，向客人推銷金融產品，氹佢落叠，從而盡賺客人錢（注意！絕非為客人賺錢！ ）。例如，你一落叠買基金，銀行即可先殺你佣，再殺行政費用，然後扣住你筆錢佢自己「投資」！ 鎖死幾年，到期才七除八扣俾返少少息你。



這個做法，凡買過「基金」者無不領嘢。精明的，會只交一次「學費」；蠢的，就會不停的交！不過，上述的「合法行騙」，也對社會經濟非常有貢獻。因製造大量就業機會之餘，政府也不斷有稅收，庫房「肥肥仔仔」，然後再用於社會。



所以，我的經濟學怪論——合法及非法騙子皆有「貢獻」。

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》

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責任編輯：陳詠妍