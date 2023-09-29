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【谷消費】美國運通推會員月　享 85 折去The Grounds 看電影

商業 21:00 2023/09/29

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美國運通宣佈於香港推出會員月，覆蓋購物、餐飲、旅遊、娛樂及商業等多個範疇。當中以電影優惠較受注目。

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會員月的「打頭陣」優惠是The Grounds 戶外影院體驗活動。將於10 月 12 日至 12 月 10 日期間舉行，而合資格的會員於 2023 年 10 月 14 日至 15 日、21 日及 22 日 期間放映的場次可專享 85 折電影戲票優惠，並可於門票公開發售前 72 小時優先透過指定網站購買門票。會員同時可享餐飲禮遇，消費滿指定金額可免費獲贈爆谷乙包及檸檬特飲乙杯。

美國運通亞洲地區主管劉偉德表示：「樂見本港的消費需求不斷穩步增長，旅遊業亦持續復甦。」The Grands之外，還包括旅遊方面的香格里拉、希爾頓、Hotels.com；購物方面有中原電器、Armani、HK Liquor Store；餐飲方面有 Cova 及 DiningCity 等。

編輯：梁巧恩

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