【工商舖透視鏡】減辣助地價升 釋放發展潛力

施政報告諮詢期展開後，可以看到社會各界均期望政府為樓市撤辣或減辣，除了地產界，還有鄉議局、自由黨，以及多位政商界人士，包括兩位前任財政司司長梁錦松和唐英年等。有關聲音愈演愈烈因現時樓市疲弱，除了有發展商低價推售新盤，也有賣地流標，就算成功投得地皮，地價亦屢創新低，近期受到關注的有啟德2A區最新一幅地皮的投標，最終由信置合組的財團以53.5億投得，每呎樓面地價約為5,392元。

上一幅與是次招標成交價相約的啟德地皮，由現為嘉匯的嘉華於2014年以每呎樓面地價約5,330元投得，而若與去年12月由長實以 87.03億投得的同區住宅地相比，呎價亦低約12%。地價重返10年前的水平，除了因為現時賣地設有很多附帶件條，發展商需興建地下街、男童院等社福設施，地價成本因而增加外，發展商亦因樓市不明朗而出價保守。此外，信置與中國海外、鷹君及華置合組財團投標，是為了分擔風險，若認為可賺取高盈利多會選擇獨資，反之則可分散風險。

雖然樓市暫時依舊未見好轉，不過此幅地皮一共接獲6份標書，可見發展商的態度亦非完全冷卻，對啟德的發展潛力仍有一定信心。筆者亦看到啟德有其成功的條件，首先是龐大的住宅群，當愈來愈多屋苑入伙，便形成相當的消費力。而啟德的大型商場亦將陸續開幕，先有月底開始試業的AIRSIDE，明年還有的啟德雙子塔及啟德體育園零售館。當中由新世界主理的體育園零售館，結合多個運動場館及運動體驗概念店，與一般購物商場有所不同，可帶來全新不一樣的體驗。若商場能夠成功，便可吸引人流，帶旺整個地區。若周邊的交通配套及郵輪碼頭亦有所改善，更可發揮協同效應。

啟德擁有成功發展的條件，也是政府著力建設的東九CBD2的一部分，但要發展成熟始終要更多時間，所以未來啟德的地價會否進一步下調實在難以預測。但若樓市持續向下，對啟德和全港的地皮價格也有一定影響，所以若政府能適時減辣穩定樓市，為樓市注入動力，對啟德或其他新發展的地區均有利。