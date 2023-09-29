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【夜繽紛】電訊商把握夜繽紛機遇　延長營業時間+推優惠

商業 19:54 2023/09/29

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為谷香港零售消費，政府力谷「香港夜繽紛」。除了食肆及零售店，最近的包括電訊商亦加入，包括香港電訊及和記電訊。

【香港零售】8月零售銷貨遜預期　分析師指股樓俱差難谷消費

【香港復甦】復甦受限美元及加息　廠商會預測香港今年經濟增長4%

香港電訊宣布，旗下多個品牌即日起推出一連串晚間活動及優惠，以刺激本地夜間消費，推動香港經濟。 項目如下：

1.Now TV 和領展旗下商場合作播放 Now 爆谷台《飯戲攻心》﹐一齊睇好戲，共享天倫。現場亦設有攤位遊戲及猜燈謎活動，送出不同禮品與眾同樂。 
樂富廣場A區美食坊（9月29日及30日，晚上8時30分） 
天瑞商場（10月1日，晚上8時30分） 

2. Now TV與信和商場合作，於奧海城商場中庭直播多場2023/24季度英超賽事
般尼茅夫對阿仙奴（9月30日，晚上10時） 
阿仙奴對錫菲聯（10月28日，晚上10時） 
利物浦對諾定咸森林（10月29 日，晚上10時） 

3. 即日起，10間csl專門店如沙田新城市廣場 、德福廣場 、尖沙咀金馬倫道 、銅鑼灣怡和街將延長營業時間至晚上10時

和記電訊繼早前3Business為觀塘、西環、灣仔海濱夜市商戶打造5G寬頻方案，提供任用5G數據和度身設計的專屬服務，再宣佈指定SUPREME及3香港門市於本星期起，一連3個星期五、六延長服務時間至晚上10時。

並於晚上9時至10時推出快閃優惠，當中包括Shure AONIC 215 UNI Isolating 耳機3折震撼折扣(原價$968)、每週特選產品包括飛利浦無線充電器、Verbatim雙端口充電器、藍牙喇叭及網絡攝影機等 7折優惠，而每家門市亦各自有不同驚喜禮遇。 

編輯：梁巧恩

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