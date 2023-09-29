沙田第一城284呎兩房戶跌穿「4球」　長綫投資客筍價377.8萬入市

日前財爺言論，令市場憧憬政府「減辣」，有投資客趁機偷步入市。美聯物業黃錦瀚表示，沙田第一城43座中層B室，實用面積284平方呎，兩房間隔，日前以377.8萬元易手，實用呎價約13,303元。

黃錦瀚表示，買家為長綫投資客，鍾情上述單位，故以377.8萬元承接。

資料顯示，原業主於2012年8月以約270萬元購入單位，現帳面獲利約107.8萬元，物業期內升值約40%。

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