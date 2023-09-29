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【大行報告】招銀：普拉達具稀缺價值 維持「買入」評級 目標價70元

股樓投資 19:25 2023/09/29

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招銀國際發表報告，指普拉達（01913）近期股價回調主要基於未來幾個季度內營收正常化邏輯，然而市場可能忽略其利潤率的提升能力。同時，公司作為在港上市的國際奢侈品集團，仍具有稀缺價值。維持普拉達「買入」評級，目標價70元。

報告指，普拉達上半年業績表現出色，銷售取得同比增長17.4%。該行預計，第三季銷售將回落至中單位數的自然增長區間。分地區來看，由於去年同期有歐洲客流增長且上海放開封控，預計今年三季度歐洲及亞洲市場或因高基數緣故承壓。

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鑒於美國7月銷售呈持續改善勢頭且去年存在低基數效應，預計美國市場3季度將迎來溫和復甦；日本和中東市場銷售企穩。同時，由組合升級及規模效益所帶來的今年上半年80%左右的毛利率仍可維持。在更新的模型中，該行將毛利率及EBIT利潤率預測分別提高1.2及2.9個百分點。

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記者：李兆明

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