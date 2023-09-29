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【瑞銀瑞信】瑞信上半年流失11%員工　預告兩項行動累第三季損手22億美元

股市 19:14 2023/09/29

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【瑞銀瑞信】瑞信料第三季因貸款重新分類　損失16億美元

瑞士信貸（Credit Suisse）今年3月被瑞銀集團（UBS）吞併後，人員持續流失。據瑞信最新公布的2023年中期報告，至6月底，全職員工人數降至33,968人，較去年底少4012人或13%。瑞信表示，最新員工人數並沒有計及由人力資源、IT組成後勤人員組成的「瑞信服務」員工，有關部門員工人數在合併前大約有1萬人。

瑞信精簡人手的過程未完，瑞銀集團於8月已公布，計劃會在瑞士本土才裁減3000名人手，以反映擴大後集團人手最新安排。

瑞信預告瑞銀兩項行動　令第三季再虧損22億美元

瑞信同時表示，瑞銀於8月31日公布設立「非核心和遺留部門（Non-Core and Legacy，NCL）」，安置不符合瑞銀策略的瑞信資產和業務，如部分瑞信投行、財富管理和資產管理的資產。

因應瑞銀集團8月31日的公布，瑞信預期，這將會帶來新一輪資產減值，涉及商譽、軟件和地產等資產。該行預計，在2023年第三季，單單因為退出NCL部分貸款組合和資產重新分類，就會虧損16億美元，另外因應終止部分管理協議，會帶來另外6億美元損失，合計約22億美元（約172億港元）。

瑞信今年上半年列帳虧損約16.4億瑞士法郎（約141億港元），當中第二季虧損93億瑞士法郎。

瑞銀現目標於2026年完成整合瑞信業務。

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