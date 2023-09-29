美孚新邨4期兩房戶610萬沽　3年帳蝕190萬　貶值兩成

中原地產馮健平說，美孚新邨4期百老匯街115號高層A室，實用面積552平方呎，兩房間隔，擁向西內園景，最初開價638萬元，最新減至610萬元易手，實用呎價約11,051元。

據了解，原業主於2020年5月以800萬元購入上址，持貨3年，現賬面蝕190萬元，物業期內貶值約20%。

談到近期市況，馮健平說，美孚新邨本月暫錄16宗成交，比上月全月11宗多5宗，即約45%，平均實用呎價約10,650元。

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