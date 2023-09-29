【著數優惠】港鐵「一Click即搶」派HK$2,000萬電子優惠券 旗下商場設多個中秋打卡位

又到中秋假期，港鐵「一Click即搶」活動回歸，連續兩個星期送出總值HK$2,000萬電子優惠券，同時，旗下多個商場有一系列燈飾裝置，讓市民能於晚上一邊賞月一邊打卡。

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港鐵商場獨家獎賞活動「一Click即搶」

於9月28日及10月5日，一連兩個星期四大派總值HK$2,000萬元電子優惠券，MTR Mobile 登記用戶只需於舉行當日中午12時起登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走指定港鐵商場電子優惠券，活動共送出 60,000套電子優惠券，於港鐵商場內購物時，最高可享高達75折優惠。

「一Click即搶」獎賞 舉行日期 名額 HK$500港鐵商場時裝及 指定美容品牌商戶電子優惠券¹ 9月28日（星期四） 10,000 HK$300港鐵商場時裝及 指定美容品牌商戶電子優惠券²一套 25,000 HK$300港鐵商場指定類別電子優惠券³一套 10月5日（星期四） 25,000

¹每張電子優惠券消費滿HK$2,000方可作HK$500使用。HK$500港鐵商場時裝及指定美容品牌商戶電子優惠券有效日期為2023年9月28日至11月30日。 ²每張電子優惠券消費滿HK$500方可作HK$100使用。3張HK$100港鐵商場時裝及指定美容品牌商戶電子優惠券的有效日期分別為：2023年9月28日至10月31日、2023年11月1日至11月30日以及2023年12月1日至12月31日。 ³每張電子優惠券消費滿HK$500方可作HK$100使用。3張HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券的有效日期分別為：2023年10月5日至10月31日、2023年11月1日至11月30日以及2023年12月1日至12月31日。

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晚間6小時泊車優惠

為配合夜經濟，即日起至10月31日，港鐵商場推出「After 8 · 夜泊賞」，車輛凡於晚上8時後入場，並以電子消費滿港幣200元或購買兩張即日戲票，即可享6小時泊車優惠。

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中秋限定賞月活動

由即日起至10月21日，巨型月亮及星星主題裝置將會在PopCorn室外中庭花園炫亮登場，每到傍晚裝置便會閃耀亮燈，適合一家大細與親友共聚打卡。此外，鬼馬的3米高巨型玉兔更會現身The LOHAS康城。

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而青衣城2期天台花園及２樓平台花園，由即日起至10月2日，天台花園更會舉辦中秋限定的賞月活動，屆時花園除了會有2米高巨型月亮，更會有多隻充滿光影效果的「發光兔仔」遍佈整個天台花園。

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圍方商場亦首次聯乘插畫家譚詩慧女士Helen Tam、插畫江俊勳先生Lawrence Kong及藝術家蔡文明先生Terry Tsai打造中秋賞月藝術裝置，由即日起至10月8日，3位創作的可愛動物角色Kingyo Neko金魚貓、Torododo抱抱犬及魚喵系列兔星星將會以多款應節造型於圍方中庭登場，而室外的空中花園更有發光小兔子燈飾及巨型月亮陪大家共度中秋。

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