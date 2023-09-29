【香港零售】8月零售銷貨遜預期　分析師指股樓俱差難谷消費

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字。8月零售業總銷貨價值的臨時估計為324億元，同比上升13.7%，低於市場預期。分析師指港元強令港人更熱衷於外遊消費，寧願把錢用在歐洲、日本購物，加上股市樓市不好，港人難有較佳的消費氣氛。零售管理協會亦看淡9月數據，但中秋送禮市況較去年好，認為仍有不少正面因素。

【香港零售】港8月零售銷貨值為324億元 較去年同期升13.7%低於預期

分析師：港元強港人寧花錢外遊購物

星展銀行香港經濟師謝家曦表示，雖然有13.7%增長，但增幅低於市場預期，不算是理想的數字。他指訪港內地旅客雖然增多，回復至疫前水平，但整體消費力卻下降：「始終匯率問題，加上內地經濟也不算特別好，都減少了內地旅客的消費力。相反因為港元強，港人更熱衷於外遊消費，寧願把錢用在歐洲、日本購物，影響本地的零售成績。」

謝家曦認為香港失業率低，勞動力在增加，對零售市道有正面影響。但由於股市樓市的市況較差，難以提升香港市民的消費意欲。至於政府的夜經濟措施，他認為仍需要進一步觀察，但見到有商戶延長了營業時間，相信也能帶來一些積極作用。

零售協會：9月惡劣天氣打擊零售市道

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，8月仍屬暑假，整體消費較7月為好，雖然暑假會有遊客訪港，但同時也有很多港人趁暑假外遊或北上消費，互相抵銷了對本港消費市場的影響。她預估9月的香港消費市場會進一步回落：「9月已是開學月份，一般市況都會較靜，加上不少內地旅客會留待十一黃金周才會訪港，都會令9月的零售較差。」

另一方面，今年9月的颱風和黑雨日子較多，減少了零售商戶開門營業的日子，同時港人北上消費的趨勢仍然持續，因此她預估這會為9月零售銷售數據帶來負面影響。但她也指今年中秋節送禮的市況較之前好，銷售成績理想，預期會是9月零售銷售的正面因素。

【香港零售】8月零售業銷貨額統計 市場預計銷貨值將增加15.8%

本報記者：李智賢

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