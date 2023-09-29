【玄人‧峰語@iM網欄】放下過去，種今天善因，修明天可變的果。

放下過去，種今天善因，修明天可變的果。

執筆之時，正值中秋佳節，我祝願各位《玄人峰語》讀者人月兩圓，心想事成。回說上期所探討的因果問題，在我而言它並不一定是「直線性」關係，只是絕大部人將兩件事物刻意拉在一起，將之視為因果關係而已。「因果論」是源自佛教中「因緣業報」，即今天作了什麼，他日會有什麼果報，但有誰可百之百可以告訴我們他日的結果，是當天種下的因？不論你今天是成功或失敗的人，人生不如意事十嘗八九，因此令不少人產生憂慮、後悔、失望等負面情緒，當找不到出路及解決方法的時候，就開始去尋因，因為大家都認為如果當日沒有行這一步，今天就不會有這結果。人很多花時間去尋因，而最終所謂的因，可能都是我們自己認為而已，事實是否如此根本只有天曉得。即使給你找到真的是某個原因導致今日的果，但可以改變嗎？既然改變不了，那想來有什麼用呢？因此，我幫人算命時，命主們都會問同一個問題：「師傅，如果當我沒有這樣做、那樣幹…..就不會有今天的結果嗎？」我的回應也是：「我沒有時光機、也沒有水晶球，這個因果關係我也不知道。」

我看一個人的因果，不是好人好報、惡人惡報那種佛學式的理論，反而我參考了命主本身的格局，再從格局中論斷了喜忌，如果命主是走向利用好的五行，他的結果可以是更好；反之，如他選用了忌的五行，那麼他的今天的結果就是要應驗差的東西了。當然，這類人好彩的是還有選擇權，有些命衰運差的人，做什麼也只得一個差結果。

什叫命格限制下的因果呢？大意是有些人真的不適合做生意或炒股票，但偏偏就是要走這種賺偏財之路，結果無論如何去做，最好的狀態就只有和和果果。又例如上期提到女性朋友姻緣運太差，但偏要從婚姻中尋找喜悅，結果卻是無限輪迴。又例如有些孩子真的沒有書緣，讀極都入不了腦，但父母卻是執意去迫孩子行傳統的死讀路線，結果是完成學業了，但人卻跌入了無限迷失的死胡同內。

當然，有人會說不試過怎知才適合？因此，我的重點不是放在過去的因得到今日的果，因為要做要試之前都已試過，問題是很多人沒有在過程吸取教訓及了解自己。我認為，我們在人生有限的時間內，過去不必追悔，反而是用僅有的時間，去好好造就今天的因，去成就未來的果，這才是我們可控的因果。

此外，大家會問就算人今日有多努力，最終未必成就他日心目中的果。然而，我的經驗是即使結果不似預期，但當你有明確的因時，過程中的體驗或得著，會慢慢修正自己，最終雖然得到不一樣的果。故此，我所看的因果，不是一個一成不變的困果關係，而是那果會在不同階段會以不同法相出現，最終去成就一個更合適及完備的自己。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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