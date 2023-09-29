▲ 【JPEX案】證監會整合可疑虛擬資產交易平台名單 榜上共6個（附表）

無牌經營虛擬資產交易平台JPEX涉欺詐案，證監會被指在訊息發布未夠及時，證監會周一（25日）宣布變陣，發布虛擬資產交易平台申請者名單，並會整合發布可疑虛擬資產交易平台的專門名單，協助投資者更易識別。據證監會最新公布名單，被點名指出可疑的虛擬資產交易平台共有6個。

證監會重申，在不受規管的虛擬資產交易平台（包括牌照申請者）買賣虛擬資產的風險，例如如果虛擬資產交易平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或面臨損失在該平台上持有的全部投資的風險。投資者可能難以向與香港並無任何連繫的虛擬資產交易平台提出追索，亦可能無法循法律途徑獲取賠償。

可疑名單

可疑平台名單 網址 首次刊登時間 證監會備註 FUBT Exchange www.fubthk.com 2023年9月22日 聲稱是加密貨幣交易平台，並提供了一個虛假的香港電話號碼，據稱在香港設有業務據點。 https：//futu-pro.com

https：//futubit.com https：//futu-pro.com

https：//futubit.com 2023年6月12日 聲稱是全球領先的區塊鏈數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構富途證券國際（香港）有限公司。 EFSPD www.efspd.com 2022年10月24日 謊稱已獲香港交易及結算所有限公司批准推出加密代幣，並訛稱受香港金融管理局監管。 JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd

JPEX Technical Support Co. Pty Ltd https：//jp-ex.io/ 2022年7月8日 宣稱是虛擬資產交易平台，其作業手法存在許多可疑之處。



該平台訛稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，但這與事實不符 https：//arrano.network https：//arrano.network 2022年3月22日 謊稱是獲准提供虛擬資產基金管理服務的證監會持牌機構意博資本亞洲有限公司的區塊鏈分部。 OSL交易 www.hifly59702.top 2021年11月18日 公司聲稱是領先的數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構OSL數字證券有限公司。

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編輯：麥德銘