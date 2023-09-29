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【新世界17】新世界CFO：末期息大削80%屬一次性、要保留現金同實力　未來擬回購永續債

股市 18:00 2023/09/29

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【新世界17】新世界CFO：末期息大削80%屬一次性、要保留現金同實力　未來擬回購永續債

新世界發展 （00017） 將末期息大削80%至0.3元，全年股息減少63%至0.76元。新世界首席財務總監劉富強解釋，當市況遇到挑戰，特別處於持續高息環境時，新世界需要保留現金同實力，故今年減派息屬一次性，當大環境好轉，集團盈利持續上升，派息水平便會回穩，加上集團很快步入收成期，對未來派息水平樂觀。

劉富強強調，集團會一如既往審視公司盈利同財務狀況，以合理、可持續方式，與股東分享業務成果。他又指，若連同出售新創建股份派發的1.59元特別股息，整體股息率為15.4%，高於去年派息水平。

新世界去年業績詳情【下一頁】

對於外界質疑新世界財政狀況，劉富強指，集團財政實力雄厚，現金及可動用資金多達940億元，上半年已獲得300億元低成本銀行貸款，當中220億元為再融資貸款，80億元為新增貸款，息率為Hibor加1.1厘，內地貸款息率更低見2.8%至3.2厘，集團整體平均融資成本為4%，而且新世界一直有跟60間銀行長期有生意來往，全數均對集團十分支持。

他續稱，集團考慮回購包括永續債等債券目前的高息環境是回購的最好時機，令新世界可以低於面值的價格回購債券，為公司帶來利潤，無論對公司盈利或降低負債比率都有幫助。

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記者：陳韻妍

港股 債券 派息 回購 新世界發展（00017）
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