英次季GDP維持0.2%增長 擺脫G7包尾

英國國家統計局（ONS）周五（29日）公布最新經濟數據，當地第二季本地生產總值（GDP）維持0.2%增長，速度超越去年預期。最新數據亦協助英國，成功擺脫七大工業國（G7）疫情後經濟恢復速度最慢國家。

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ONS指英國GDP在今年次季按季增長維持在0.2%，首季增長經調整後由0.1%上升至0.3%。次季增幅由製造業上升1.2%帶動，主要受惠於生產投入成本下降，紓緩生產商壓力。次季實際可支配收入增加1.2%，公營部門達成新薪資協議為一大原因。

2022年GDP亦由初估的4.1%，上升至最新的4.3%。與2019年第4季﹑即新冠疫情前相比，英國第2季的GDP經修正後為高出1.8%。ONS於8月時估計，英國經濟比疫情前仍落後0.2%。

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最新數據讓英國擺脫，G7成員國中疫情後經濟恢復水平末席，超越德法升至第5。德國及法國今年第二季GDP與2019年最後一季相比，僅增長0.2%及1.7%，分別排名第7及第6。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，新數據再次證明懷疑者是錯誤，現時需要繼續政府的年內通脹率減半政策。

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責任編輯：吳漢培