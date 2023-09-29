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【歐洲經濟】歐元區9月CPI按年升4.3%見近2年低　遠低於市場預期　歐元滙價回升　兌港元8.3算

股市 17:57 2023/09/29

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歐元區9月議息會議加息0.25厘，出乎市場預期，投資界持續爭辯當地是否需要繼續加息。惟最新數據或為該議題帶來啟示，歐元區9月CPI按年升幅由8月5.2%，回落至4.3%，升幅低於市場預期4.5%，為2021年10月以來最低升幅，按月升幅為0.3%，同樣少過預期0.5%。

此外，9月核心CPI按年升4.5%，亦遠低於預期4.8%及8月5.3%。數據令歐元區壓抑通脹及加息周期完結出現曙光。消息公布後，歐元滙價反彈，兌美元重上1.06水平，兌港元亦重返8.3算關。

歐洲央行管委Joachim Nagel早前曾表示，央行目前已加息10次，做了很多，有信心避免經濟嚴重下滑，能以軟著陸結束本輪加息周期。但如果通脹證明比預期更頑固，歐洲央行準備好進一步加息。

法國興業銀行首席經濟學家Michala Marcussen表示，歐元區的貨幣決策層可能已將利率提高到最高水平，考慮到經濟必須吸納的供應衝擊規模之大，以及貨幣政策具有實質性滯後的事實，認為進一步收緊貨幣政策的好處很小，對歐元區來說尤其如此。

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編輯：葉志偉

貨幣政策 美股 經濟 歐洲央行 加息 通脹 議息 歐元 美元 CPI
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