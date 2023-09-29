歐元區9月份通脹降至兩年來的最低水平 德國或仍面對今年第二次衰退

歐元區9月份的通貨膨脹率降至兩年來的最低水平，這表明歐洲央行持續不斷的加息措施正在成功地抑制物價飛漲，儘管經濟成長所付出 的代價越來越大。

根據歐盟統計局（Eurostat）周五公佈的速報數據，歐元區20個成員國9月份的消費者物價上漲了4.3%，為2021年10月以來的最慢漲幅，而一個月前的漲幅為 5.2%。

歐洲央行密切關注的不包括食品、能源、酒類和菸草的通膨率從5.3%降至4.5%，這是2020年8月以來的最大降幅。

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這些數據很可能會增強歐洲央行的信心，在被2021年開始的通膨飆升誤導後，歐洲央行已將利率上調到足以在2025年前將通膨率降至2%的目標。

去年秋天，在能源成本飆升、疫情後供應鏈受阻和政府支出高企的共同作用下，物價增長曾一度達到兩位數。

作為回應，歐洲央行在一年多的時間裡將其關鍵利率從負0.5% 的低谷提升至4.0% 的歷史高位，在試圖透過超寬鬆貨幣政策刺激通膨的十年之後，歐洲央行關閉了貨幣水龍頭 。

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9 月通膨率下降的範圍很廣，所有類別的通膨率都在放緩，能源價格連續第五個月全面下降。

但歐洲央行近25年歷史上最陡峭的緊縮周期對經濟的影響日益明顯，一些指標顯示歐元區可能出現衰退。

周五稍早的數據顯示，德國8月零售額意外下降，歐元區最大的經濟體可能正走向今年的第二次衰退。

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記者：張瑋婷