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瑞信第三季料因貸款重新分類 損失16億美元

環球政經 17:43 2023/09/29

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由於對非核心業務和傳統業務的貸款進行重新分類，瑞信（現隸屬於瑞銀）預計第三季將出現約16億美元的巨額虧損。

此外，該銀行已決定終止某些管理安排，這可能導致第三季額外虧損高達6億美元。

瑞銀今年早些時候以30億瑞士法郎的低價收購了瑞信，並承擔了高達50億瑞士法郎的損失，這是瑞士當局精心策劃的拯救計劃的一部分。

收購完成後，瑞銀正在決定保留瑞信的哪些資產，以及在一段時間內對哪些資產進行清算。該銀行還將潛在訴訟損失準備金增加到14.8億瑞郎，這反映了其卷入的各種法律案件，包括與Archegos資產管理公司的交易，以及為莫桑比克發展漁業提供的貸款。

2023年上半年，瑞信資產凈流出1,003億瑞郎，其中財富管理業務流出最多，有740億瑞郎的資產被撤走。由於客戶對銀行的信心減弱，瑞士國內業務也出現了146億瑞士法郎的凈流出。

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撰文 : 林斯凱

財富及資產管理 瑞銀 莫桑比克 瑞士 瑞士法郎 美元 經濟

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