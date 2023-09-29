Nike首財季收入不及預期 維持全年業績預期

Nike公布第一財季業績報告，收入兩年來首次略低於華爾街預期，但盈利和毛利率超出預期。

每股收益為94美仙，超過預期的75美仙，收入達到129.4億美元，低過預期的129.8億美元。

盡管收入不及預期，Nike的股價在盤後交易中仍飆升了約8%。

值得注意的是，中國市場的銷售額增長了5%，但未達分析師預期；另一方面，Nike最大的市場北美的銷售額下降了2%。

Nike維持了全年業績預期，預計收入將實現中單位數增長，毛利率將提高1.4至1.6個百分點。

該公司的直銷渠道，包括自有商店和數字銷售，在本季度引領了增長，消費者參與度也有所上升。

Nike繼續專注於直接面向消費者的戰略，同時恢復與部分批發合作夥伴的關系。

庫存水平下降了10%，Nike對其庫存狀況和適應各種銷售渠道的能力保持樂觀。不過，分析師對恢復學生貸款支付對服裝和鞋類等行業的影響持謹慎態度，這可能會影響Nike的銷售。

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