【清酒新世界@iM網欄】遠離喧囂環境享美食 草庵 鍋島

富久千代酒造開設的「御宿 富久千代」附設餐廳「草庵 鍋島」，讓人可在遠離喧囂的環境中享用美食和鍋島杜氏釀造的清酒。餐廳由富久千代酒造經營，在此用餐可以與主廚面對面交流，可以享受只有在這裡才能找到的特別時光。而草庵 鍋島的法語名字是「Auberge」，意思是「可以過夜的餐廳」。

草庵 鍋島是一家小餐廳，吧台設有6個座位。餐廳環境較為僻靜，是一座帶有茅草屋頂的建築物，由名字反映富久千代酒造希望餐廳既能招待客人但又不會過分裝飾。餐廳設有後花園，仍保留著前身商人房屋的痕跡，懷舊的微風會為微醉的心情帶來一絲安慰。

草庵 鍋島提供二十多種鍋島的清酒，其中有些清酒是Auberge獨有的，所以在富久千代酒造是沒有的。在草庵 鍋島用餐，他們會推薦最適合的鍋島配搭客人享用的菜餚，讓到訪的客人能盡情享受鍋島的美食、器皿和奇蹟。為什麼要欣賞器皿?原來佐賀縣被譽為有田燒和唐津燒等世界級陶瓷的寶庫，而店主更是從個人收藏的傑作中選擇與當天的菜餚相配的器皿，透過器皿欣賞清酒和美食也是相當有趣。

餐廳的菜單相隔約半月就會轉換，現時是由曾在東京三星米芝蓮日本餐廳進修過的主廚發辦。餐廳使用九州佐賀山海美食所打造的現代廚師發辦，採用地道的食才可見主廚的赤誠之心，令食客的五感享受奢華的時光。此外，主廚不時會親身到產地直接採購食材，有時更會一起出海釣魚，而且主廚會把當天的收穫和經歷分享予客人。餐廳只有一個菜單，消費含稅大概22,000日圓，並不包括清酒配搭。雖然吧台座位最多可容納6人，但餐廳會優先安排給入住御宿的客人，換言之入住御宿更容易預訂草庵 鍋島用餐。溫馨提示：餐廳的用餐時間於下午5時開始，由於流程原因，如果遲到的話菜餚可能會減少，所以記住預訂後需準時出席。

富久千代酒造有限会社

地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話：0954-62-3727

官網：https://nabeshima.biz/index.html

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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