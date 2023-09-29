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【港元定存】港元1年定存再爆破頂息4.8厘 存百萬賺息4.8萬元

Hot Talk 18:21 2023/09/29

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本周初滙豐帶頭加港元定存息

季結令搶存戰升級，本周16間港銀鬥加不同存期的港元定期存款息，較上周13間多，包括滙豐（HSBC）、中銀香港（02388）及恒生（00011）壓軸加3個月的新息率至4.3厘，半年期加至4.5厘。

全周共19間銀行調整定存息，當中16加1減︰大新（02356）逆市獨減；另有兩行加減不一，大眾銀行短減長加，建行亞洲則加完又減。

點擊圖片放大

16行鬥搶季結錢 大新逆市獨減 

9月煞科周的搶存戰3大焦點，分別為︰

(1)大行激戰：滙豐率先於周一帶頭加息，翌日中銀緊跟，周三輪到恒生及渣打香港(02888)尾隨；4大行已於9月兩度出手，齊向3個月及半年期埋手，市料大行力吸年結錢，又專攻跨年資金。

季結前大行掀存款爭奪戰，中小行隨即跟加，冀粉飾業績。

(2)破頂息再現：9月煞科周吸存戰激鬥連場，富邦今天(9月29日)提高半年及1年0.2厘，齊報4.8厘，皆為同存期創新高息率，且跑贏綠債(新上市編號：04273)保證年回報4.75厘；但未如去年第3季尾大小行動輒湧現5厘息。

相反，大新撤半年4.9厘破頂息，一周3連減後至僅4.4厘，既失落冠軍王座，更跌出3甲；信銀國際亦取消3個月大戶尊享4.88厘。

(3)下周呈大變局：由於不少超高息於本周六(9月30日)到期，例如恒生(00011)7天年息10.9厘、星展相同短存10厘等；當下周二(10月2日)長假過後，市料拆息將急回，定存息按理將跟減。業界亦伺機休戰，及至10月中再重新出擊。

銀行定期存款息率(厘)
7天3個月4個月半年1年
眾安  新推
3.65		  
花旗 網上或手機銀行
4.22
(+0.33)		   
交銀香港   4.3
(+0.05)		 
上商   4.28
(+0.15)		 
渣打   4.3
(+0.1)		 
天星 4.3
(+0.3)		   
大新   4.4
(-0.2)		 
滙豐   4.5
(+0.3)		 
中銀   4.5
(+0.3)		 
恒生   4.5
(+0.3)		 
星展   4.5
(+0.2)		 
創興 4.7
(+0.6)		   
大眾銀行 4.7
(+0.3)		 4.7
(+0.3)		 
PAOB  4.8
(+0.6)		  
建行亞洲 4.8
(+0.1)		   
富邦 4.8
(+0.2)		 4.8
(+0.2)		4.8
(+0.2)
東亞  新推
4.88		  
集友8
(+2)		    
富融新推
10		    
註：只列最高息，最終息率以銀行公布為準
  • 高息榜:
  • 7天：建行亞洲13.8厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1,323元利息，至9月底
  • 1個月：眾安及滙豐10厘
    眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。如以門檻1000元計，賺息8.3元；倘以每次存款上限兩萬元，賺息166.7元。最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底
    滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元
  • 3個月：花旗5厘(至9月底)
  • 半年：富邦4.8厘
  • 1年：富邦4.8厘
  • 18個月：匯立4.3厘
  • 兩年：匯立4.4厘
     

論盡息王爭霸戰，先說半年期，大新累劈0.5厘至4.4厘，由一哥降級至險守第5位；反而勇搶存的大行：滙豐、中銀及恒生的4.5厘，罕有晉級季軍。1年期方面，富邦剛提升至4.8厘，續問鼎榜首，入場費為50萬元新錢；如以存款100萬元計，穩袋4.8萬元利息。

建行、中銀、工銀及東亞搶攻綠債約102億向隅資金  4行擬推退款優惠

展望第4季，綠債將於下周四(10月6日)公布分配結果，10月10日凍資解禁，市料屆時港銀轉為窺伺綠債約102億元向隅資金的商機。4行已率先表態擬推退款優惠：中銀香港、工銀亞洲及東亞；建行亞洲預告由10月11日至10月22日期間，透過分行以綠債退款開立3個月港元定期存款達10萬元或以上，可享特惠年利率。

另1個月拆息由升轉跌，報5.23厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報5.27厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指， 第4季料3個月拆息為5.25厘；而港滙於3個月內預測為7.84、未來6至12個月料為7.82。

檢視大行的高息榜，市傳滙豐向私人銀行的貴客重推5厘息，上調3個月年息0.23厘到5.15厘；遠較公開牌價的高端客4.3厘為高；同樣調升半年期0.15厘至5.26厘，亦比公開牌價的半年4.5厘高。

渣打則向特選客推「枱底價」3個月享4.15厘、半年4.8厘、以及1年期銀債退款客享4.6厘。由於未悉上述特高息是否仍續有，遂不放在比較列。

  • 比拼4大行(以公開牌價息率比較)：
  • 7天：恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘
  • 3個月：中銀、滙豐及恒生4.3厘、渣打4.1厘
  • 半年期：中銀、滙豐及恒生4.5厘，渣打4.3厘
  • 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

富融突擊推7天10厘息 眾安PAOB鬥搶4個月跨年錢

檢視虛銀，本周有4行壓軸加息：天星(AirStar Bank)勁加3個月0.3厘至4.3厘而榮登榜首。富融(Fusion Bank) 重推短存10厘息。
另4個月存期為新戰場，凸顯同業力搶跨年錢，眾安(ZA Bank)新增4個月年息3.65厘；但不敵平安壹賬通(PAOB)一周兩連加，累升4個月0.8厘至4.8厘。

  • 比拼虛銀長短息王：
  • 1個月：眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘
  • 3個月：富融4.3厘
  • 4個月：PAOB4.8厘
  • 半年期：富融4.5厘
  • 9個月：天星3.1厘
  • 1年期：匯立4.2厘，跑贏Mox及富融的4厘、PAOB的3.7厘、livi bank報3.4厘、天星的3.1厘、眾安的3.01厘
  • 18個月：匯立4.3厘
  • 兩年：匯立4.4厘

順帶一提，眾安逢周二推加息券至10月底。

PA0B賀3周年推3厘活期息 Mox以10.8厘稱王

那邊廂，虛銀續燒錢谷客，PAOB慶祝面世3周年，特推3厘活期儲蓄存款，由9月29日至10月底，不設存款上限；但跑輸給天星的6.88厘。

眾安新用戶更享10厘，玩法是憑現有 ZA Bank 用戶的邀請碼在港成功開戶後，可獲1張9.69厘活期加息券，加上基本年利率0.31厘，合共享10厘活期息。以最高 5萬元活期存款計，速賺410元利息；優惠至10月底。

惟眼下仍以Mox Bank的10.8厘為全城最高迎新活期息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君
 

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