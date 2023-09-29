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【香港樓市】新世界鄭志剛：樓市適當減辣可釋放購買力、帶動經濟及社會氣氛　明年3月後推6市區新盤涉3000伙

股市 17:37 2023/09/29

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【香港樓市】新世界鄭志剛：樓市適當減辣可釋放購買力、帶動經濟及社會氣氛　明年3月後推6市區新盤涉3000伙

本港樓市持續低迷，反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）連跌7周。新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，近期很多聲音希望政府減辣，「我都認同現時樓市情況，已跟當年引入辣招時完全不同，希望政府能夠因應市場環境變化而減辣」，相信樓市適當減辣可釋放市民的購買力，帶動經濟發展，社會氣氛亦因而改善，對整個社會都有好處。

樓市由用家主導 對息口變化較為敏感

鄭志剛指，現時樓市由用家主導，對息口變化會較為敏感，但集團留意到有個別新盤向買家提供優惠後銷情不俗，特別是市區新盤，反映市場有承接力，因此新世界明年3月後會分階段推6個市區新盤，合共提供約3,000伙，而柏傲莊的推售時間則要跟港鐵 （00066） 商討。

新世界去年業績詳情【下一頁】

「減辣有多種方法，也有程度之分。」他認為，政府可以分階段適量放寬辣招，特別是幫助市民減輕財務負擔，例如是首置上車族、想換樓的小家庭，相信減辣有助他們買樓圓夢，對促進經濟亦有一定幫助。

政府今年初推出高才通及專才通計劃，鄭志剛稱，現時來港專才需要住滿7年才能獲退回買樓時徵收的特別印花稅，因此希望政府能照顧其需要，優化有關政策，相信有助吸引更多外地人才來港，對香港長遠發展有利。

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記者：陳韻妍

港股 一手市場 香港物業 上車盤 柏傲莊 樓價 CCL 經濟 鄭志剛 印花稅
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