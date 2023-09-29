美國財政部宣佈新節能住宅稅收抵免 每套住宅最高可獲得5000美元補助

美國財政部周四（28日）發布了關於節能住宅稅收抵免的新指南，每套住宅最高可獲得5000美元的稅收抵免，指南顯示，建築商要想獲得全額稅收抵免，住宅必須能夠完全支援太陽能發電、電熱泵、電動車和其他增效措施。

美國國稅局的這項指導意見是對2023年底前將出台的一系列《通貨膨脹削減法案》清潔能源稅收抵免規則的澄清之一，其中包括一項旨在阻止企業依賴中國供應鏈的規定。

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從2023年到2032年，為購買的節能住宅提供的「45L 」稅收抵免額度從每套住宅500美元到5000美元不等，符合較低能源之星（Energy Star）高效家電標準的住宅可獲得低限抵免，符合能源部零能耗就緒住宅要求的住宅可獲得最高抵免。

根據美國國稅局（IRS）的指南，多戶建築中的住宅要想獲得 5,000 美元的全額抵免，建築商還必須向工人支付該地區的現行工資。

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根據能源部的規定，要達到零能耗住宅的要求，住宅必須在隔熱、管道工程、電器和其他功能方面達到一定的要求，使其「非常節能，以至於可再生能源系統可以抵消住宅的大部分或全部年度能源使用量。」

其中包括可容納潛在太陽能發電系統、用於供暖、冷氣和熱水的電熱泵以及電動汽車充電的設施。 財政部表示，這些住宅必須經過第三方認證，以驗證是否符合要求。

對於在 2023 年之前購買的房屋，根據所達到的標準，抵免金額為 1000 美元或 2000 美元。

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責任編輯：張瑋婷