新世界全年核心盈利升21％　無供股或配股計劃　鄭志剛：進入收成期

新世界發展（00017）公布，截至2023年6月底止的全年業績，收入達952.14億元，按年增加40%，其中核心盈利達110.1億元，按年升21%。派末期息每股0.3元。新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛提別提到，集團最壞時間已過，將進入收成期。

新世界多次提到財務穩健，指可動用資金約939億元，其中現金及銀行結餘佔約545億元；可動用的銀行貸款則佔約394億元，又強調與銀行維持良好關係，沒有被下調信用額度，又指在可預見將來，並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。

新世界末期息減少80%，至0.3元；全年股息減少63%，至0.76元。被問到日後會否修訂派息政策，新世界指，今年減派息是一次性。

新世界又指，因應快速發展的產業格局，集團持續積極探索各項業務的策略選擇，以釋放個別業務單位的價值；明確集團公司各自的策略重點；為股東帶來最大回報。

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