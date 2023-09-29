【職場熱話】職場上扮蠢還是扮聰明好？ 網民：會扮傻的人升職最快

在職場上，有的人會積極表現，希望展現才能，博取晉升的機會，有人則裝蠢以逃避工作壓力和負擔。有網民在網上討論區發文，指自己工作中很忙碌，所以經常裝蠢以減少工作量和避免參與同事間的是非。樓主認為這樣雖然沒有升職的機會，但如果上司知道你聰明，就會給你更多工作，他便問網民工作時都是裝蠢還是裝聰明。網民對此有不同看法，有人同意裝蠢可以減少負擔，但亦有人認為要視乎公司的文化。

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有網民表示同意，「其實找多還是少都無所謂的，最重要高興和輕鬆，從我角度看，努力的話，一來你賺多一點，我又沒得益，二來你賺多了，間接拉高通脹對我都沒好處，所以輕輕鬆鬆還高興」、「有空做下無傷大雅的傻事，搞得大家不想給你做複雜的東西也不錯」、「裝蠢能少做少錯，不做不錯，做得多那個很容易出事」，亦有別人指「沒過試用期之前要裝聰明，過了便裝蠢。」

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有網民表示身同感受「我這一輩子做得最蠢的事就是在公司做聰明的人，現在上班有什麼事都是我做」，也有網民分享自己發工作三年發生的事，「做得聰明又怎樣，完成自己的工作內容後，上司讚你兩句，然後就會要你幫裝傻的人，然後你會發現自己重做一次比起幫他教他做更容易，如是者你就會一個人做幾個人東西，樓主續指「直到年底加工資前個月，上司說我做得不錯，又能幫其他同事，便說會向老闆反映加我工資，更說我會比別人加得多，結果2個月後，只加我1000千元工資，我生氣得馬上辭職，然後才跟我說『不是加得不夠，有商量』。」

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另有網民提出「裝傻」，「裝蠢是裝能力不足，裝傻是裝收不到消息」、「這類人升職最快，不信你看看在寫字樓工作的人，那些人升職通常很快」，有網民表示同意並指，「最賣力那群永遠都不到他們升」、「這班人內里其實是很聰明，向外裝傻，但對老闆時表現得有能力。」

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不過亦有網民提醒，「上班這麼多年，其實很少人真蠢」「不要以為人家蠢，其實人家是裝的，然後你高調地『中伏』中伏，尤其你的對手有些年資和職位，這世界哪有那麼多傻老闆亂僱蠢人」、「遇著那些是以為很聰明的老闆或皇親國戚，千萬不要比他們聰明。」

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不過亦有網民認為「不要做最好，也不要做最差」、「最重要裝無害，蠢都聰明都會得罪人」、「要會裝，時不時要蠢，時不時正常，平時沒什麼都可以裝下蠢，但如果發現問題時就要出聲提醒，讓別人知道是你不至於蠢，但又會做到個蠢的形象出來」，但也有網民表示，「真聰明的哪需要裝蠢，聰明的人會有方法讓自己工作得舒服點。」

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也有網民指不同公司有不同文化，「做過一間港資公司，裏面年資深的人專針對聰明的，每次開會都會被他挑出來問，這種公司當然要裝蠢了，我也做了兩間美資和一間英資公司，那裏每個人都醒，也會讓你知道他很聰明，不介意做更多，而且大家都會很積極表現，要是你隨隨便便，又裝蠢，明年應該就被解僱。」

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