【澳元定期存款】澳元定存爆加息搶客戰 1年定存罕現4.3厘超高息

▲ 花旗料澳洲連續4個月凍息

轉眼間本周日（10月1日）已踏入第四季，聯儲局10月未有議息會議，11月2日才議息；但其他央行仍開會，打頭陣是下周二（3日）澳洲議息，翌日（4日）輪到新西蘭開會。花旗料澳洲連續4個月按兵不動，及至今年底才作壓軸加息。

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花旗料澳洲連續4個月凍息 但今年底壓軸加息

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，今次澳洲央行或不加息，或待至12月才作最後一次加息。

廖嘉豪重申，商品貨幣中最看好澳元，主因有2︰首先、中國貿易惡化情況似正在放緩，澳洲的貿易條件亦開始轉趨穩定，這將支撑澳元。再者，澳洲央行較溫和的政策設定，更有可能推動澳洲經濟出現軟着陸，或利好澳元。

澳洲停加息曾累澳元兌港元跌穿5算關 花旗料澳元短中期內在0.65橫行

廖嘉豪表示，3個月內、未來半年到1年料澳元報0.65；紐元於3個月內料為0.59，未來半年到1年報0.6；加元同期預測依次為1.34及1.36。

澳洲儲備銀行已連續3個月凍息（7月4月、8月1日及9月5日），對上一次出乎意外未有加息，央行更暗示加息周期快完，當天累澳元急貶1%，兌美元乍現0.6378，兌港元更跌穿5算大關，低見4.9846；可惜，滙市達人預言澳元低處未算低，畢竟美滙指數高企在106，累非美貨幣承壓。

澳央行曾於4月煞停加息，卻在其後兩個月接連出手，5月2日及6月6日重新加息0.25厘，令目標利率加至4.1厘，乃自2012年距今11年以來新高。

澳元定存再爆加息搶客戰 富邦頻推破頂息

縱使澳洲已3個月按兵不動，幸而港銀上調澳元定期存款息未有停步，近期再爆加息搶客戰，共有6行鬥加，包括今天（12月29日）集友調升7天年息0.88厘，至13.88厘；華僑銀行亦加。

南商則於9月14日提高1個月年息0.3厘至3.5厘；創興及星展亦先後出手，惟不及富邦勇進、「瘋狂搶錢」連推多個破頂息，遂雄霸短中長息榜。

澳元7天短存高息選擇： 富邦14.28厘、恒生13.9厘、集友13.88厘、渣打及建行亞洲13.8厘、滙豐（HSBC）及中銀13厘、南商12厘、星展10.5厘

富邦14.28厘、恒生13.9厘、集友13.88厘、渣打及建行亞洲13.8厘、滙豐（HSBC）及中銀13厘、南商12厘、星展10.5厘 其他中長期高息榜︰

1個月︰ 富邦5.38厘

富邦5.38厘 3個月︰ 富邦4.1厘

富邦4.1厘 半年︰ 富邦4.2厘

富邦4.2厘 1年︰富邦4.3厘

業界另闢戰綫搞大抽獎 贏文華東方千元禮品卡最後召集

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華僑銀行料未來兩周 澳元兌港元在4.98到5.07上落

華僑銀行經濟師姜靜認為，澳洲宣布截至今年6月財政年度最終預算盈餘為221億澳元，實現15年來首次盈餘，消息對澳元有一定支撑。隨着澳元兌美元在 0.6357 附近水平形成雙底，估計滙率或有望持續回穩，但仍受到美元、風險情緒及中國的經濟等外圍因素牽制。

短期操作上，姜靜指，暫時留意0.6359到0.6486區間，未來兩周兌港元料在4.98至5.07上落。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君