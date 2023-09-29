【職場熱話】經常轉工會連面試機會都無？ 網民反駁：越平庸越穩定

不少公司在招聘人士，在考慮工作能力的同事，亦會希望員工做得長久，避免公司需要重新培養新人。有網民在網上討論區發文，指自己公司收到一份求職申請，而申請者履歷上顯示經常轉工，老闆便立刻拒絕考慮，原因是認為其工作不穩定，樓主因而發文問網民意見。網民有不同觀點，有人認為每兩三年轉工是合理的，但也有人認位視要視乎不同情況，更指出有本事的人才能經常轉工。

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有網民表示唏噓，「很多人說，無論份工多難捱都好，都至少做一年，但事實是，做一年幾轉工，都會被人嫌棄」、「做得短又問，為什麼份份工作都做不長，做得長又問，做了這麼久幹嘛走。」也有網民認為這情況很普遍，「每份工做幾年，不是幾個月、半年就轉一次，有什麼問題？人生有多少個十年？難道要做死一份不能升職的工作，而且安於現狀給老闆壓榨嗎？」、「年輕人的每兩、三年轉一次工很合理」、「轉工是人家的自由，人家喜歡轉工，試多一點關你什麼事。」

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亦有網民認為要看情況，「看工種，如果文職每年轉工就不好」、「打工覺得不合適就走有什麼奇怪，不過前提是走了可以很快又找到工」、「看看他是不是每次跳槽都升職。如果跳來跳去也沒有升職，那麼大部分老闆都不會選擇」、「跳槽是為了升職，轉工但職稱及工資相同就無意義。」

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有網民認為有本事的人才能經常轉工，「通常升得最快的，都是幾年轉一次工的人」、「做幾年就能轉工才是人才，難道傻傻地做十年月薪都只有1.5萬才好嗎」、有本事就跳槽，沒本事才會慢慢磨。」

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有網民認為「一些老闆或者高階管理層，會覺得請個比較安穩的員工對公司發展最有利。」但有網民認為做得長久也不代表什麼，「做十年又如何，解僱後一樣要從底層做起，沒人會覺得你比別人忠誠多少」、「別人不會因為你對現公司忠誠而給你一個面試機會」、「忠誠度要期間升職有用」，另有網民指出「越平庸越穩定，你公司肯定喜歡沒上進心、沒有要求啲人」、「調轉想，有人一份工做了很多年都不走，可能是上班時請假去見工都沒有人請，這些人我更加不會見。」

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