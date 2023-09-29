【業績│新世界系】新創建全年多賺28%　派末期息0.31元　股息率6.8厘

新創建 （00659） 公布，截至今年6月底止全年業績，純利按年升28%，至20.27億元。期內收入按年升45.2%至452.14億元，末期息維持0.31元。新創建指，隨著香港與內地通關，以及內地政府解除防疫措施後，改善營商環境，公司各項業務於2023財政年度呈現復甦。

連同中期息0.3元，新創建全年股息合共0.61元，與去年相同。新創建收報8.92元，跌0.1%，以收市價計算，股息率達6.83厘。

淨負債比率下降至9%

公司全年整體應佔經營溢利按年下降 6%，至 40.97億元，較上半年11%的降幅有所收窄。道路業務雖然仍是主要收入來源，但期內應佔經營溢利按年跌10%，至15.33億元；建築業務經營溢利按年則跌18%至7.46億元；保險及物流兩項業務按年分別有12%及27%增長，至12.05億及7.52億元，抵銷前述部分業務的盈利下調。

集團又提到，公司資本結構進一步優化，債務淨額由去年6月底101億元，降至今年6月底約45億元，淨負債比率由去年6月底19%，降至今年6月底至9%。

看好內地經濟長期前景

新創建對內地經濟長期前景保持樂觀，指道路業務在內地政府的鼓勵汽車購買，及促進物流業增長的激勵措施的支持下，仍是集團增長重點之一。除了在內地增長前景樂觀的地區物色新的投資機會外，亦會考慮其他方式，例如收購現有道路剩餘權益，及投入更多資金擴建現有道路，以豐富道路組合及延長道路組合的整體平均剩餘特許經營年期。

集團展望，內地短期經濟復甦雖然不平衡，但內地政府正推出一系列有針對性和慎重的刺激措施，有信心內地經濟仍保持高質量和可持續的長期增長。公司將繼續通過持續在道路和物流業務及其周邊業務尋找具吸引力的投資機會以把握內地的增長潛力。本港方面，隨著通關後營商環境持續改善，加上香港政府政策支持，相信其在香港的業務，特別是保險、建築、會展中心及「免稅」店，將繼續成為主要受惠者，並保持樂觀前景。

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編輯：葉志偉