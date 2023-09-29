英國23年第二季比19年第四季度增長1.8% 亨特：證明懷疑者是錯誤的

根據英國周五（29日）公佈的官方數據修訂版，自疫情開始以來，經濟表現比之前想像的要強勁，增長速度超過了德國或法國。

英國國家統計局稱，2023年第二季度英國經濟比2019年最後一個季度（疫情開始前的最後一個完整季度）增長了1.8%。與英國國家統計局8月11日的最新估計相比，英國經濟規模上調了0.2%，在主要已開發經濟體中排名墊底。

英國國家統計局9月1日公佈的初步修正數據顯示，英國2021年最後一個季度的經濟規模已經比疫情前增長了0.6%，因此人們普遍預期英國經濟規模會有所增長。自疫情病和脫離歐盟以來，英國的相對經濟表現一直是政治辯論的焦點，尤其是在明年可能舉行全國大選的情況下。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

財政大臣亨特（Jeremy Hunt）說：「我們知道，英國經濟從疫情病中恢復的速度比任何人之前想像的都要快，今天公佈的數據再次證明懷疑者是錯誤的 。」在此期間，英國經濟成長了1.8%，超過了法國的1.7%和德國的0.2%，但遠遠落後於美國的6.1%，也弱於日本、義大利或加拿大。

與歷史標準相比，近期的經濟成長乏善可陳，許多家庭受到生活成本飆升的嚴重影響，而俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭後，生活成本飆升的速度加快。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

資本經濟公司（Capital Economics）英國副 首席經濟學家露絲-格雷戈里（Ruth Gregory）認為這些數據並不能改變事實，即自疫情以來，除德國和法國外，英國經濟一直落後於其他所有七國集團國家，她又補充：「這還是在利率上升的拖累尚未完全顯現之前。」

自 2021 年 12 月以來，英國央行已 14 次提高利率以抑制飆升的通膨，上周又意外地將利率維持在 5.25% 的 15 年高點不變。然而，周五的數據不可能是這方面的定論，其他國家也在修訂數據。上調主要集中在 2020 年和 2021 年，也就是疫情最嚴重的時期和緊接著的時期。2021 年的成長率從 7.6% 下調至 8.7%，而 2020 年的歷史性下滑幅度從 11.0% 下調至 10.4%，與 9 月 1 日的初步指引一致。 2022年的成長率從4.1%上調至4.3%。

【同場加映】青姐話：多事之秋 好淡隻揪

英國國家統計局稱，2020年和2021年的修正反映了對企業庫存量、零售商利潤率以及醫療保健行業成本和產出的更好估計。

英國2023年第二季的國內生產總值（GDP）被確認為比前一季成長0.2%，與先前的估計一致，而第一季的成長則從0.1%上調至0.3%。

「今年上半年的經濟韌性比我們之前想像的要好一些。但其他指標表明，這種韌性正在減弱，」格雷戈里說，她警告說，更高的利率有可能使英國經濟陷入衰退。

【同場加映】溫股知新：利淡因素未解除 假期前勿太進取

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷